為加速電動機車電池交換站業務拓展，曾為Gogoro電池交換站供應商金雨企業（4503）28日表示，今年起替光陽機車製造電池交換站鈑金件訂單，迄今已超過一千多台，未來還會有後續訂單；另印尼物流業者Sicepat公司收購Volta電動機車，初期已有業者供應電池交換站鈑金件，金雨計畫爭取供應商資格。

至於轉投資事業方面，金雨董事長卓政懋指出，公司今年3月設立子公司－金宏昌鋼鋁公司，準備搶攻營建鈑金及智慧建築所需的配電箱、及停車場充電樁的配件，藉以擴大公司鈑金件的營運規模。

此外，因疫情關係，醫療口罩需求成為民眾日常生活的必需品，為增加民眾購買醫療口罩便利性，卓政懋透露，金雨口罩販賣機原型機已試作完成，未來可陳列販賣醫療口罩，目前公司正申請醫療器材販賣許可證，一旦取得許可證後，可設在醫療院所或人流眾多據點鋪設，販賣醫療口罩。

金雨在新型自動販賣機開發方面，包括複合型飲料自動販賣機開發完成、高鐵列車專用販賣機原型機一台試作與驗測機三台組裝完成、自動販賣機聯網模組軟、硬體開發完成，及現有販賣機後台系統持續優化，更能符合未來營運需求及落實數據化管理。

此外，金雨決定將現有自動販賣機系列機種，追加電子票證及行動支付功能，以應付未來行動支付需求。卓政懋指出，目前自動販賣機的自營商，對於上述新型自動販賣機訂單需求量很大，可望成為第四季及明年自動販賣機營運的主力機種。

至於越南自動販賣機設廠案，金雨旗下越南新廠，占地3.19萬平方米，預定生產自動販賣機、鈑金件及關鍵零組件，但因疫情關係，還沒辦法安裝機器設備，所以，目前還未組裝自動販賣機及鈑金件等產品。

不過，金雨在越南已設有自營商，先行部署越南當地自動販賣機商品販賣，設點包括台商廠區及重要據點，並由台灣進口28台金雨自動販賣機，搭配採購越南當地飲品，就近販賣，未來還會進口金雨28台自動販賣機，再搭配進口大陸台商所生產飲品，在越南銷售。

金雨說，公司今年以全系列智慧型自動販賣機，搭配終端資訊數據資料庫，藉由修改使用者介面，以符終端客戶需求，進而帶動國內、外自動販賣機的市場商機。

(時報資訊)

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