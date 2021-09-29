製程自動化感測器及流量計廠桓達（4549），拜美國及德國市場訂單大增之賜，在手訂單能見度從原本1.5個月延長至3個月，因美國頁岩油客戶提前下單備庫存，訂單能見度看到明年首季，加上德國Mutec打入電動車供應鏈，今年營收及獲利有機會締造史上新高，明年營運展望樂觀。

桓達因市場需求熱絡、訂單增加，8月合併營收攀升至1.26億元，創單月新高，年成長62.34％；前八月合併營收7.97億元，改寫同期新高，年增24.39％。

桓達總經理特助許碧雲28日線上法說會表示，大陸市場需求穩健，美國市場前八月營收創同期新高，年成長達87％，主因是液位計（level sensor）需求強勁，加上新ODM產品貢獻營收，產品規格擴大石化產業應用，其中頁岩油客戶因國際油價上漲、因應疫情，客戶提前備貨，訂單能見度看到明年第一季。

桓達轉投資德國Mutec在粉塵濃度偵測，提供含水分監測、訊號轉換上擁有高階技術及全方位解決方案，前八月營收也創同期新高，年增80％，桓達針對電動車生產線快速生產，開發高電壓偵測新產品已切入電動車市場，目前銷售500多萬元，Metec今年業績預估1億元；此外歐洲市場也年成長二成。

桓達指出，今年布局膜片閥與粉塵濃度計等新品，應用在麵粉、飼料、水泥、鋼鐵、礦產及發電業等領域；台灣市場也切入半導體大廠擴建專案、火力發電廠擴建專案及科學園區及工業區汙廢水處理專案等。

桓達表示，今年上半年毛利率59.02％，主因是調漲客戶產品價格，加上導入自動化生產，因應原物料上漲，對中小型客戶平均調漲售價一成，大型客戶漲價3％～9％。

法人預估，桓達今年合併營收上看12億元，EPS有機會突破6元，雙雙飆史上新高。

(時報資訊)

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