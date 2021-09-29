中國大陸限電引發市場高度關注，加上先前東南亞地區疫情，已造成紡纖供應鏈供給吃緊、甚至有缺料危機，帶動聚酯、加工絲等產品報價上漲，近期又傳出大陸加工絲報價每噸已上漲人民幣200～400元。

主要產線在國內的新纖（1409）、力麗（1444）、宏益（1452）、集盛（1455）等化纖廠，都看好第四季營運可望因產品報價上漲而升溫。法人預期，年成長可維持二位數。

由於大陸化纖產品中以規格化、大宗性為主，紡纖業者認為，台灣化纖產品主要以機能性、特殊性為主，可接受的轉單數量不大，不過在價格上漲下，獲利能力提升將較明顯。

市場指出，原本每年第三季在需求降緩下，聚酯、加工絲價格傳統都會有下修空間，不過今年第三季，因越南等東南亞地區疫情趨嚴，當地供應鏈有轉單效應，讓第三季的報價仍維持在高檔。

如今，大陸又祭出限電政策，市場更預期此政策期間可能延續到第四季，主要以聚酯、加工絲為主的國內化纖廠又再度受惠。

受到大陸限電、越南疫情等干擾，國內紡纖廠已接到訊息，因化纖、聚酯、加工絲產品供給縮減下，近期大陸加工絲報價每噸已上漲人民幣200～400元，相當於每公斤上漲台幣1～2元。在產品報價上漲、產能滿載下，紡纖廠預期，今年下半年營業毛利率、營益率應可維持雙漲的格局。

力麗、集盛表示，先前受惠東南亞、越南地區的轉單，手中訂單已排滿到年底，部分產品甚至已到明年第一季；近期，中國大陸限電又激勵產品報價調漲，因此，今年營運在外在因素的刺激下，預期會是近幾年來表現最好的一年。

(時報資訊)

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