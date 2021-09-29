低軌衛星市場逐漸興起，隨著星鏈計畫陸續出貨，供應商相繼崛起，其中，法人看好萬泰科（6190）2022年在低軌衛星相關產品出貨倍增，有望帶動營運更進一步成長。

法人分析，萬泰科2020年就已經開始出貨星鏈計畫用線材，不過去年量還不大約1萬箱，2021年接單量為3.9萬箱、年營收貢獻約人民幣4,100萬元，看好用戶數持續成長，預估2022年星鏈計畫線材需求量約8.3萬箱，萬泰科供應超過九成，屆時該產品出貨量將翻倍成長，達到7.8萬箱、年營收貢獻人民幣8,200萬元。

另外，值得關注的是，萬泰科目前供應星鏈計畫的線材是民用，應用於戶外基站連接到室內服務器的網路線，而商用部分正在送樣認證階段，預估明年只少有1萬箱的供應量，有望推升2022年出貨總量再往上增加。

萬泰科今年來受惠5G基建、資料中心、汽機車線、家電、戶外特殊用線等產品需求強勁，營收獲利表現亮眼。上半年營收36.5億元、年增67.5％，稅後淨利1.15億元、年增157.7％，每股盈餘0.87元。累計前八月營收達49.8億元、年增65.5％，創歷年同期新高。

法人表示，去年上半年大陸和美國先後受到疫情嚴重衝擊，導致基期較低，而今年在多項需求持續挹注動能下，萬泰科第四季淡季不淡可期，因此樂觀看好該公司2021全年營收將較2020年維持大幅成長的趨勢，並且獲利成長幅度也會優於營收成長表現。

萬泰科表示，市場需求熱度不減，正面看待第四季營運，惟疫情、航運、大陸限電等不確定因素仍要持續觀察。觀察各市場狀況，美國去年因疫情影響，許多商辦、建設停滯，隨著疫情舒緩，許多工程加快追趕進度、拉貨也很積極，加上總統拜登的基礎建設計畫，在交通、物聯網等領域，也都有受惠。

大陸內需穩定，除家用電子線、網路線，5G基地台、雙鐵內外部用也都看好有強勁的需求。東南亞雖然受疫情干擾，不過客戶9月已陸續恢復拉貨。

(時報資訊)

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