拚跳躍式成長，網通大廠耀登（3138）大擴編，研發人員由去年上半年的29人，激增至今年上半年的41人，增幅達四成，2022年還規畫再擴增一個團隊，專攻O-RAN產品的開發，以為2023年的成長做布局。

網通大廠耀登身為O-RAN聯盟也是台灣5G產業發展聯盟中華電信領航隊的成員，也和美國設備大廠是德科技Keysight合作，引進台灣首批O-RAN全測項設備，其中包含了O-DU Emulator、4G/5G Core Emulator、O-RU Emulator、UE Emulator、Test UE．成為全台第一個也是唯一一個可以同時提供一致性測試（Conformance Test）、互通性測試（Interoperability Test, IOT）、以及端對端測試（End-to-End Test, E2E）的公司。

為布局未來成長，耀登積極攬才，繼新增了衛星團隊後，現又瞄準O-RAN商機俟機而動。

耀登指出，隨著O-RAN聯盟起動，網通廠開發O-RAN產品的動作也在持續加快中，不過多半網通廠都聚焦在Sub-6上，至於mmWAVE毫米波因迄今規格尚未底定，且因要整合的項目繁多，困難度也較高，目前投入的家數較少。

然為樹立門檻，耀登還是決定「挑難的做」，明年決定再擴編一個O-RAN的團隊，初估新增的研發人員員額達15至20個，屆時研發人員可望由今年上半年的41人再增加至56～61人，相較於去年上半年的29人，出現近倍數成長。

耀登指出，新成立的衛星團隊在研發上已有初步的成果，現已開發出一、二款產品，將成為明年業績成長的動能，至於O-RAN部分，明年還不會大爆發，推估整體市場要有比較的大成長，恐怕也要等到二年後，據此，耀登提前二年先行進行部署，以有以待之。

除了積極擴編招兵買馬外，耀登也因應產能的擴增，決定發行第一次有擔保轉換債，發行總面額為新台幣4億元，取得的資金除用以招募人才外，也規畫用來擴產。

耀登指出，現有的廠地已經滿了，為因應訂單需求，現已在舊有廠地附近、約五至十分鐘車程處找到廠地，待新廠落成後，將會把部分研發以及後勤工作移過去，依照目前的規畫，新廠應會在2024年落成，至於中間的空窗期，則會先行承租廠地，以茲因應。

(時報資訊)

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