IC設計服務及矽智財廠智原（3035）28日宣布，整合Arm處理器核心的系統單晶片（SoC）累積出貨量已超過5.5億顆，創下智原成立以來的新里程碑。

由於全球微控制器（MCU）需求強勁，缺貨問題將延續到明年，智原與轉投資公司及合作夥伴積極擴大MCU出貨動能，營運可望一路看旺到明年。

智原8月合併營收月增13.1％達7.31億元，較去年同期成長45.7％，為近九年來單月營收新高，累計前八個月合併營收達46.01億元，較去年同期成長29.1％，表現優於預期。法人預估智原第三季營收較上季成長14～16％，全年營收年成長率目標上修到30％。智原不評論法人預估財務數字。

智原的人工智慧物聯網（AIoT）及工業物聯網等相關委託設計（NRE）接案續強，下半年開始轉進特殊應用晶片（ASIC）量產，加上40奈米32位元MCU因缺貨嚴重而帶動強勁出貨動能，下半年營運將逐季走高。智原預期第三季ASIC需求可望延續上半年動能，營運往上趨勢明確，帶動量產營收呈現堆疊式增長，為營運長期發展奠定基礎。

智原宣布整合Arm處理器核心的SoC累積出貨量已超過5.5億顆。智原表示，這項服務近年來主要應用在55奈米、40奈米、28奈米製程的手機周邊、MCU、智能電網、物聯網、網路通訊、多功能事務機、工業自動化、投影機、銷售點管理系統（POS System）與安全監控裝置等領域。

智原投入Arm處理器相關的硬核與整合技術已超過20年，在各個領域的應用上都具備成功的經驗，滿足客戶特殊規格的需求。同時，基於Arm架構成功開發一系列自行設計的Arm相容處理器，並成功整合相對應的專用子系統。

智原營運長林世欽表示，智原提供加值處理器子系統整合服務，協助客戶達到特殊系統配置與效能的需求規格，並縮短晶片整合及上市時程，降低SoC整合風險。智原處理器服務已廣泛應用在各個領域，相信該解決方案將在市場上持續協助客戶提升SoC設計品質。

(時報資訊)

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