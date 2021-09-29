限電、搶油、氣荒等能源危機席捲全球，除減緩全球自新冠疫情復甦速度外，也引發市場對停滯性通膨的擔憂，包括欣天然（9918）等原有的能源股反成盤面焦點，油電燃氣指數28日大漲3.1％外，新能源股也成為兵家必爭之地。

太極、碩禾、科風、國碩、系統電、達能、安集、聯合再生、迎輝、茂迪、康舒等「三能概念股」竄出頭，28日皆逆勢上漲逾2％，成功吸引市場目光。

進入後疫情時代，全球石油需求恢復速度優於預期，提前回到疫情爆發前水準，布蘭特原油與西德州原油28日期貨價格都來到2018年以來新高位置，美系外資更將布蘭特原油期貨年底目標價調升至每桶90美元。

再加上紐約商品期交所（NYMEX）天然氣期貨報價本月大漲逾四成，創近7年新高，一場能源危機正在醞釀而生。

國內資金開始朝向能源股靠攏，油電燃氣指數量增價揚，指數28日成功收復季線，欣天然亮燈漲停外，台塑化、新海、欣高、大台北、台汽電等個股也全數收紅。下游塑化產業裡台塑四寶、台聚集團更挾利多價量彈升，指標股台聚與台塑28日更獲法人分別買超9.94億元與7.25億元，在上市櫃企業當中僅次聯發科的21.8億元。

摩爾投顧分析師張志誠表示，大陸為實現2060年碳中和目標，逐步加強能源消耗總量和強度的雙層控管，但若要同時滿足經濟成長，勢必要仰賴新能源發展，進一步產生新的投資機會。

凱基投顧董事長朱晏民認為，外在利空衝擊下，市場信心相對不足，多方也無進場攻擊意願，進入第四季後，建議稍微觀望市場變化，操作上要有選擇性，避開庫存調整的族群，電子族群上以蘋概股、伺服器為主要觀察對象，傳產上則以基建與塑化為主，下周起上市櫃開始公布9月營收，聚焦個股的業績表現。

(時報資訊)

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