台股資金從大陸限電政策重挫電子股中移轉到不受限電影響的個股，農糧概念股挾著三大利多獲得資金青睞，28日在台股盤面表現強勁，龍燈-KY（4141）漲停，法人也點名尿素價格創十年新高的受惠股台肥（1722），今年認列轉投資朱拜爾肥料廠的利益頗豐。

農糧概念股近期挾著三大利多在台股回檔修正時頗具買盤。新投顧副總黃文清認為，三大利多為「反聖嬰現象」將造成冷冬的預期帶動肥料成長、美國農糧出口因颶風延宕一個月及全球疫情趨緩民生消費恢復常態，糧食需求大增。

龍燈-KY為作物保護劑與植物營養劑大廠，股價歷經長時間整理，籌碼沉澱告一段落，28日股價漲停，收在17.9元，日K連三紅，外資28日買超234張，為連四日買超。

龍燈-KY第二季轉虧為盈，EPS為1.03元，累計上半年EPS為-0.25元，營運漸入佳境，第四季進入冬季為傳統營運旺季，單季營收為占全年最重要的一季，占比約35％，預計第四季單季獲利創高峰可以期待。

國內大型投顧28日看好肥料大廠台肥的展望，認為持股五成的轉投資朱拜爾（Jubile）受惠肥料尿素的價格走揚，上半年已經認列轉投資收益11.47億元，第三季尿素價格持續上揚以及第四季大陸減少碳排放政策，尿素產能減少，預期價格將隨著冬季肥料旺季而再度上揚，整體台肥今年認列朱拜爾的轉投資收益將高達28.5億元，2022年續旺將超過33億元，看好台肥未來目標價81元。

外資28日買超台肥557張，為連四日買超，持股升至10.63％。台肥28日上漲1.4元，漲幅2.27％，收在63.1元，股價創2014年4月3日以來高點。

黃文清認為，全球疫情有望在一年後結束，民生消費、聚會及大型的活動等恢復常態，糧食的需求將大幅增加，農糧概念股沉寂一年後，將獲得資金青睞。

南僑受惠於解封等利多，銷售量大增，8月EPS為0.37元，累計前八月EPS為2.77元，市場預期解封後的報復性消費，將帶動業績走揚。外資28日買超南僑120張，為連二日買超。

(時報資訊)

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