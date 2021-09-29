本土太陽能逆變器領導品牌廠新望（PrimeVOLT），掌握全球市場趨勢，成功站穩中小型屋頂型市場後，持續拓展大型太陽能電廠EPC客戶，積極推廣組串式逆變器，力求改變國內大型電廠的採購慣性，跟上全球太陽能逆變器市場潮流脈動。

成立於2010年的新望，2013年起即以自有品牌進入逆變器市場，迄今累積安裝量達1GW，目前年度出貨量居全台第二。新望專精組串式逆變器，在台灣住宅市場單相組串式逆變器產品市占已高居第一，迄今從3kW到75kW包括家用、畜舍、商用、及公有房舍，20MW以上大型電廠案場，皆有許多合作專案與客戶。

新望總經理莊錦表示，觀察全球太陽能市場趨勢，組串式（String Inverter）才是市場主流方向，集中式（Central Inverter）需求呈逐年下降；近年台灣大型電廠基於初期建置速度與成本考量，多選擇採用集中式變流器產品，但其實組串式變流器的故障排除、維修速度快，整體發電效益高、20年維運整體成本更低，這才是王道，更是全球主流趨勢，近年國外大型電廠已漸放棄集中式，朝向組串式變流器靠攏。

近年來，新望用心耕耘國內數百家中小型EPC業者，獲得極佳的市場反應；新望為本土逆變器原廠，能透過新望在地直接的第一線快速客服，協助客戶針對每一個電廠的設計、與組串規劃的諮詢、逆變器Rating建議，提供來自原廠最專業即時的服務。

新望在逆變器產品研發上也與時俱進，快速回應市場需求；即將推出的22／30kW逆變器新品導入AFCI電弧偵測新功能，透過自動偵測電廠太陽能模組端異常的電弧能量，迅速中斷逆變器發電，以避免火災發生。

(時報資訊)