新冠肺炎疫情帶動數位轉型方興未艾，全球能源危機再度浮上檯面，尤其中國地方政府在能耗雙控政策下的停電停產動作，節能減碳及碳中和目標成為國際地緣政治新顯學。由於降低電子產品能耗的最佳方法是採用全新電源管理IC（PMIC）或金氧半場效電晶體（MOSFET）等功率元件，業界預期相關晶圓代工訂單明年將大爆發，世界先進（5347）直接受惠，產能利用率將全年滿載。

世界先進28日宣布獲得櫃買中心核准發行新台幣50億元的5年期無擔保普通公司債。其中甲券共43億元，年利率為0.57％，用於擴建廠房與購買機器設備，以支應產能擴充並提升營運效益。乙券共7億元為綠色債券，年利率為0.52％，用於再生能源與能源科技發展、提升能源使用效率、加強汙染防制與廢棄物回收再利用。

8吋晶圓代工產能供給缺口高達20％，世界先進下半年產能全滿且順利調漲價格，推升8月合併營收月增9.6％達40.29億元，較去年同期成長44.7％，創下單月營收歷史新高。累計前8個月合併營收270.42億元，較去年同期成長25.4％並為歷年同期新高。

法人看好世界先進9月營收再締新猷，而第四季因8,000片新增月產能開出，單季營收可望再創新高。世界先進不評論法人預估財務數字。

世界先進持續受惠於PMIC、MOSFET、面板驅動IC等晶圓代工訂單續強，加上國際IDM廠擴大功率元件委外代工，世界先進下半年營運樂觀，看好明年產能利用率將維持高檔。而近期全球科技產業將追求碳中和列為首要目標，各國政府也訂定碳中和時間表，隨著中國展開限電動作，電子產品生產鏈為有效降低能耗，加速並擴大採用全新世代PMIC及MOSFET等功率元件。

(時報資訊)

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