USB-IF協會正式頒布Type-C 2.1標準，全面提升USB-PD供電瓦數上升至240W，業界預期2021年下半年將逐步會導入至筆電市場，提高Type-C 2.1規格滲透率。法人看好，切入Type-C及USB-PD供應鏈的偉詮電（2436）、創惟（6104）等IC設計廠有機會受惠。

USB-IF協會自2021年5月推出Type-C 2.1標準後，使各大IC設計廠針對相關規格進行產品開發，目前USB-IF協會已頒佈Type-C 2.1標準，當中最大變革是將USB-PD可支援最大供電瓦數從100W提升至240W，使Type-C及USB-PD規格都顯著提升。

據了解，由於筆電供電規格目前幾乎一致將原先的電源供應器轉為以USB Type-C接口搭配USB-PD晶片替筆電供電，但隨著筆電效能持續提升，既有的USB-PD晶片供電瓦數已逐步不敷使用，特別是強調效能的電競筆電，由於當中搭載的顯示卡耗能更是高於其他零組件需求，因此部分筆電仍舊採用電源供應器，並非Type-C搭配USB-PD晶片替筆電供電。

因此若是Type-C 2.1標準正式實施後，將可望替Type-C及USB-PD晶片市場持續提高滲透率，加速相關供應鏈出貨動能。因此法人看好，切入相關市場的偉詮電及創惟有望同步受惠。

其中，偉詮電在USB-PD晶片市場已經全面攻入全球前五大非蘋品牌陣營當中，另外在美系及陸系等行動周邊裝置品牌更拿下大筆訂單，2021年受惠於遠距商機需求帶動下，使USB-PD晶片出貨量已經相較2020年大幅成長雙位數水準，且目前USB-PD晶片更鎖定車用市場，可望成為帶動後續USB-PD晶片的新成長動能。

另外，創惟在Type-C Hub控制IC市場名列全球前幾大供應商之一，並通吃蘋果及非蘋大廠訂單。法人指出，隨著Type-C 2.1標準頒布後，創惟已經開始搶攻相關市場，最快有機會在2022年開始逐步放量出貨，使Type-C Hub控制IC出貨動能更加強勁。

創惟公告8月合併營收2.80億元、月成長3.9％、年成長19.8％，創下單月歷史新高，累計2021年前八月合併營收為18.81億元、年增10.0％。法人預期，創惟下半年出貨動能續強帶動下，全年合併營收改寫新高可期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意