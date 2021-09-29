美吾華‧懷特‧安克生技集團24日舉辦聯合法說會，三家公司紛紛報佳音！懷特旗下新藥今年3月納健保，帶動自費市場，並已規劃向美FDA申請緊急人體臨床試驗，擴大適應症治療新冠肺炎患者。安克健檢市場布局完成，包括台大健檢等多家大型健檢中心、醫院均已啟動營運，更被納入多家科技大廠的員工健檢方案，成果豐碩。

懷特新藥（4108）已獲70多家醫療院所進藥（含近20家醫學中心），今年3月獲准納入健保給付，嘉惠乳癌患者，同步帶動自費市場，今年前八月業績年增超過一倍；而除了「癌因性疲憊症」，懷特新藥也致力擴大適應症，包括新冠肺炎與癌症合併療法。

懷特生技總經理李伊伶表示，看準後疫情時代的健檢商機，安克生醫（4188）已完成各大健診相關單位布局，包括多家大型健檢中心與醫院，今年更與台大健檢中心完成簽約並已啟動營運，此外，更獲宏碁、友達等科技大廠納入員工健檢方案，另有多家大型企業接洽中。

安克生醫總經理李伊俐指出，國外方面，清醒狀態下、十分鐘完成睡眠呼吸中止風險評估的「安克呼止偵R」，與美國史丹佛睡眠中心的國際臨床合作進展順利，近期已共同完成論文，發表於國際權威學會，有助擴大產品價值，創造更大市場價值。

安克旗艦產品「安克甲狀偵R」，已獲全球上百家醫院、醫師使用，其新增甲狀腺結節AI自動圈選功能的「深度學習版」，今年9月取得美FDA 510（k）核准，能更精準輔助醫師揪出惡性結節。安克聲波散射成像平台「AmCad USR」已完成用於脂肪肝的檢測開發，臨床驗證結果將發表於2021年RSNA北美放射學會大會，並已向美FDA送件申請，搶攻數百億美元的肝臟疾病檢測市場。

(時報資訊)

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