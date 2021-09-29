歐洲疫後經濟穩定復甦，為協助臺灣業者爭取商機，外貿協會28日辦理「2021年歐洲商機日」，邀請11國32家歐洲企業對臺採購，媒合83家臺灣供應商，進行遠端視訊洽談87場次，預估促成商機達2,150萬美元。

此次歐洲業者對臺熱門採購產品，以電子資通訊產品及自行車零配件為大宗，並以物聯網（AIoT）智慧應用最受青睞，例如俄羅斯G服務整合商相中臺灣S公司開發的地理空間科技（Geospatial Technologies），有意運用於智慧農業、即時車流監控等；烏克蘭大型系統商ST公司瞄準臺灣智慧零售、智慧城市題材，採購品項包括POS、Kiosk與戶外顯示模組等。

義大利MA醫療集團則邀請我國遠距醫療領導品牌T系統商洽談，以開發健康監測與輔助診斷整合解決方案。此外，1家主要引進日韓食品的立陶宛電商平台表示，在我國與立陶宛雙邊友好的情勢下，該國民眾對臺灣的認知度大增，並對臺灣事物充滿好奇，因此預期以往在立陶宛不常見的臺灣特色零食，將帶來新一波商機，採購即食粉圓、乾拌麵、方塊酥、麻糬等台灣特產。

貿協就採購需求觀察，歐盟與獨立國協地區業者不再將成本與報價列為優先事項，而是將重點放在臺灣廠商是否具實力提供解決方案，或能否以價值取向替換紅色供應鏈。如法國扣件買主VT商特別提到Covid-19疫情在中國大陸及東南亞造成斷鏈危機，而臺灣疫情控制得宜，是供應商展現韌性生產並展開新合作契機。

(時報資訊)