政府加入CPTPP雖引發農業及汽車產業反彈，仰賴出口的工具機業雖有雜音，部分業者則憂心日本工具機挾零關稅優勢大舉入侵台灣，引發二、三線工具機廠倒閉，台灣機械工業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲皆認為利大於弊，表態支持樂觀其成。

工具機公會創會理事長程泰集團董事長楊德華直指，台灣無法加入RCEP，又未與歐盟及美國洽簽FTA，工具機整機出口必須繳納約4％～10％關稅；另橡塑膠機、製鞋機械及紡織機械等產業機械外銷以大陸及東南亞市場為主，也因台灣無法加入RCEP，銷東南亞也要課徵關稅。

楊德華表示，工具機以出口為主，工具機產業應該全力支持加入CPTPP。雖然部分工具機廠擔憂一旦台灣加入，日本工具機會大舉入侵，將造成生產規模不夠大的二、三線廠商倒閉，但他認為，日本工具機強調高精度、走高檔路線，與台灣工具機客群不同，不至於發生進口替代。台灣若加入CPTPP可享零關稅，反而有助於台灣工具機廠及產業機械拓展澳洲、日本、韓國、墨西哥、英國及東南亞等海外市場。

許文憲指出，CPTPP對國家整體是正面，但某些產業需要分散風險，這部分需政府出手協助。工具機公會副理事長陳金柏指出，美日兩國目前都支持我國加入，台灣若不加入會成亞太孤兒。

(時報資訊)