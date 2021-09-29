全台化妝品樓層坪效、業績最高的SOGO百貨忠孝店一樓，34年來首度封館改裝，28日全新開幕，除拉高天花板30％放大視覺，及濃縮愛馬仕等43個國際化妝品專櫃品牌外，並首度引進RIMOWA、Ferragamo、喬治傑生珠寶、Chloe與頂級香氛CREED等，期帶動全館業績成長10％，年度業績上看130億元。

SOGO忠孝店長李景銘強調，過去業績天花板為130億元，去年業績120億，此次透過一、二、七樓等改裝，希望帶動全館突破130億大關；其中，化妝品1-2樓業績將從30億挑戰35億元，穩坐全台化妝品業績總額與坪效最高寶座。

李景銘指出，忠孝館一樓34年來首度大規模改裝，斥資逾2億優化購物空間，尤其一樓除拉高30％，更取消品牌柱的工裝設計改成明鏡雙鏡，讓整體視覺放大；二樓香水香氛區精選VCA、GRAFF、ISSEY MITAKE等精品香氛等；七樓首設男仕保養品選貨店，以新宿伊勢丹男士保養品區為標的，成立自營「MEN'S CARE STATION」等，引進資生堂SHISEIDO GINZA TOKYO等男士專櫃品牌，並快閃網路當紅的MIT品牌、瘦子代言的SHARECO，並結合新進駐的高爾夫球區，預期該樓層業績有望較去年成長10％。

SOGO百貨全台七店前八月業績較去年同期還有5.8％差距，除忠孝館改裝，第四季起五倍券與周年慶等帶動，對全年業績追平去年仍大有信心，尤其是周年慶部分，包括忠孝館、復興與敦南館等改裝挹注下，均有望衝出新高。

(時報資訊)