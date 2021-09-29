百貨周年慶大戰將於下周起展開，龍頭新光三越為搭配五倍券時機，今年周年慶特別延後一周於10月7日開跑，另統一集團旗下統一時代百貨亦聯手高雄統一夢時代同步開跑，迎接五倍券8日發放帶動的商機。其中，新光三越首波六店包括台北南西店、台中中港店均被視為周年慶風向球，初估在振興券助攻下，全台15店全檔業績有望超越去年202億元水準。

新光三越今年力邀奧運四名將代言周年慶，更聯手3000多個品牌推出數百萬項優惠商品，除循例化妝品單筆滿2千送2百、全館5千送500促銷外，持紙本、數位振興券3,000送2,000、5,000送3,500抵用券，其中數位綁定相對比紙本振興券更多出500元限定滿額抵用券，以台北南西店來說，有望拚20.5億目標，較去年同檔期成長1％。

百貨周年慶早在9月由昇恆昌、台北101、微風廣場等鳴槍起跑，而上周起由台中中友、大遠百等接棒，根據統計，由於五倍券下周才發放，在此之前周慶買氣相對出現觀望與遞延狀況，唯28日起餐廳開放同桌用餐可以不用隔板，相對有望帶動餐廳人流，業者亦觀察到人流確實因疫情趨緩逐日回流。

新光三越全台15店前8月業績還有4.6％差距，估計第四季在周年慶與振興券挹注下，一旦周年慶達標超越202億，全年即有機會追平去年807億新高業績。

新光三越北區副總李淑娟指出，此次周年慶是拉抬業績的重要檔期，除聯手3,000多家廠商推出優惠促銷，加上五倍券催化買氣，堪稱史上最划算周年慶；此外，除新光三越在周年慶期間同步送加碼券，首波100大品牌廠商更有五倍券加碼回饋，包括資生堂、雅詩蘭黛、佳麗寶、蘭蔻等再加送正貨或超值贈品等。

而台北統一時代百貨亦於下周四開打周年慶，緊接著10月下旬才是信義區周年慶大戰，包括新光三越信義新天地四家店、微風三家店與遠百A13等同步打群戰。11月則是東區SOGO百貨周年慶登場，SOGO指出將祭出10％回饋，使用紙本振興券單筆滿2,500即送250購物電子抵用券，超市與小吃滿1,000送100，至於數位綁定振興券則需5,000送500。

(時報資訊)