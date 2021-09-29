大陸大塞港加上傳出缺電、缺煤，一舉推升散裝船運價飆出13年新高！28日波羅的海乾散裝綜合指數（BDI指數）飆漲5.19％、達4,962點，領漲的海岬型船舶漲幅尤其驚人，BCI指數上漲9.5％、達8,322點，BCI日租金也大漲5,983美元至69,013美元，約當揚帆一日就為航商賺進近7萬美元。

9月來波羅的海乾散裝綜合指數BDI漲勢凌厲，即使遭遇恒大風暴，一日回檔隔日再飆，已連漲9天，在28日大漲245點至4,962點，是2008年9月來新高，領漲的海岬型運費指數BCI飆漲722點、站上8,322點。

散裝船商表示，這波高運價主要受到三個因素影響，一是大陸占散裝航運貿易量半數以上，雖然祭出粗鋼限產、能耗雙控政策，但由於進口鐵礦石含鐵量高，加上近日價格回檔至110美元附近，跟大陸自行開採成本價約100美元相去不遠，因此陸廠仍然搶著進貨，巴西等礦商持續大量出貨，支撐高運價。

二是疫情因素籠罩，大陸嚴格防疫措施影響港口營運效率；三是塞港嚴重折損運力，近期海岬型船在大陸部分港口必需等2個星期才能進港卸貨，影響海岬型船舶供給，推動海岬型船運價。

在能耗雙控加大力度下，船商表示，大陸長期煤炭供給不足導致電力短缺的問題雪上加霜，隨著煤炭庫存減少，中澳大戰下大陸不再採購澳洲煤礦，轉往其他地區尋求貨源，也改變了散裝船運力配置，鐵礦石加上煤炭等搶進貨，激增的大宗物資貿易量都推升散裝船運價飆漲。

根據28日最新散裝船運價指數，海岬型船日租金達69,013美元，只花四天就從5萬美元推進至7萬美元大關；巴拿馬型船BPI日租金上漲91美元至36,271美元；輕便型船BSI日租金上漲104美元至37,102美元。

(時報資訊)