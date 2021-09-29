機車業龍頭光陽工業為加速電動機車布局，全台狂設Ionex 3.0電池交換站，光陽董事長柯勝峯表示，光陽以每天4～7站的進度，年底前完成全台千站的目標，更宣示明年要成為全台最密集的電池交換網絡，換電站總數要超越對手的2,100站。

光陽推進電動機車事業兩路並進，除加速全台換電站布建外，新款電動機車產品更是連發，28日更推出號稱「電車最速」的電動街跑S7R，打造從入門到頂級性能的完整電車產品線，加上全台Ionex電車專屬銷售服務通路布設，柯勝峯要一步步打造出光陽的電車版圖。

光陽表示，推廣電動機車的概念是「產品未賣、服務先行」，從今年3月中Ionex 3.0電動機車系統發表後，儘管第三代電動機車產品還沒開賣，光陽即展開全台換電站的建設，短短半年內全台建設超過500站，28日更在台中市區的秀泰影城舉辦第500站換電站的啟用儀式。

柯勝峯坦言，5～7月國內疫情突然升溫，對換電站建設進度影響不小，但今年底前全台千站的目標沒有改變，明年更要朝全台最密集的目標邁進。

除推進換電站建設，光陽也在9月開始推出「尊榮換電」送電池到府服務，彌補現階段換電站還不夠密集的缺口，柯勝峯表示，尊榮換電推出以來，吸引超過九成Ionex車主採用，服務達成率更是100％。他強調，光陽要以多元能源補充的服務與對手區隔。

此外，光陽更祭出車海戰術搶攻電車市場，今年中陸續開賣的i-One、S6、S7等三款第三代電車外，28日更發表性能款電車S7R，打造從入門車到高階性能款都有完整產品線。

被定位為「城市鋼砲」的S7R，採用7.2kW的大動力馬達，透過台灣電動機車首度採用的ETS兩檔自動變速裝置，可以創造出彈射起步加速性能，光陽主管有自信，「騎S7R綠燈起步絕對不會輸人！」零至時速50公里加速僅3.5秒、極速可達時速95公里水準，看好能為光陽電車開發性能粉新客群。

(時報資訊)