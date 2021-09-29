資訊服務產業年度盛會「2021數位應用週」28日早上在線上直播開講，總統蔡英文特別現身致詞，蔡總統表示，從五倍券的數位綁定中，推動凸顯台灣具有解決問題的實力與創意。她認為，數位應用正可扮演在變局中取得先機的工具。

蔡總統也期許台灣未來在數位產業上的發展，她說，「我們要把握台灣在硬體製造取得的優勢，發揮我們在資安和智慧財產權上的強項，讓我們在全球供應鏈成為可信賴夥伴，另外，在全球供應鏈體系，應持續結合AIoT、人工智慧、物聯網和5G技術，開發出具有創意的應用模式，提高產業創新和應變的能力。

「2021數位應用週」以「全球數位轉型，臺灣智慧共行」主題，昨起至10月1日共4天，以全數位線上直播13場次主題論壇、並擴大展出「創新數位應用館」智慧應用、雲端服務、資訊安全、新創創新四大主題線上展會，主辦單位中華民國資訊軟體協會將彙整產業脈動趨勢，協助臺灣各產業創造數位轉型新商機。

中華軟協理事長沈柏延在「2021數位應用週」開幕上表示，疫情雖然打亂世界秩序，但他也舉英國首相邱吉爾的名言「不要浪費一場好危機」，危機與機會是相伴而生，藉由疫情應趁機進行數位轉型。沈柏延指出，中華軟協也持續扶持新創企業，已經連續舉辦7屆，今年金漾獎獲選團隊也相當亮眼，他們皆富有創新思維及滿滿新創力獲得評審團肯定。《2021金漾獎》分「智慧應用」、「創新商模」、「前瞻技術」三大類競賽項目，今年共有9家獲獎團隊。

行政院副院長沈榮津也應「2021數位應用週」之邀出席致詞，他肯定中華軟協在後疫情時代，協助企業進行數位轉型，這是我國推動數位國家、智慧島嶼的政策。

沈榮津也觀察到，疫情讓全球數位發展腳步加快，根據全球市調，有25％的全球GDP是由數位化來趨動，全球數位轉型的投資額超過6.8兆美元，由此可知，未來的經濟發展對數位的倚存度相當高。

(時報資訊)