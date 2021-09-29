資策會MIC預估，明年5G手機出貨量將首度超越4G，然而筆電、伺服器、手機明年恐怕都還是難逃長短料影響。

在筆電、伺服器方面，資策會MIC表示，疫後新常態使全球筆電維持高原需求，預估今年全球筆電出貨量可達2.38億台、年增18.6％，明年Chromebook需求減少、各國解封都將降低對筆電的需求，不過在商用換機潮帶動下，預估明年筆電出貨量為2.3億台、比今年略減3.3％。

Chromebook是今年台灣筆電出貨量衝高的關鍵，MIC表示，今年台灣Chromebook出貨量高達1.9億台、年增17％，相當於今年筆電出貨量中有八成都是Chromebook，明年需求放緩後，預估台灣Chromebook出貨量將下滑至1.86億台，下滑幅度為2.1％，比筆電出貨量下滑幅度少。

在伺服器方面，MIC表示，今年全球伺服器市場出貨量為1,299萬台，年增率為4.6％，預估明年出貨量為1,366萬台，成長率5.1％，今年台灣伺服器業者受惠於全球雲端應用需求大增，帶動台灣伺服器出貨量年增5.2％，明年可望再比今年成長6％，尤其雲端業者的採購帶動白牌ODM Direct出貨成長，明年ODM Direct出貨占比預估可達35.5％，國際一線網路服務業者的雲端資料中心已是台灣伺服器產業出貨重要動能。

今年電子業都面臨半導體零組件缺料，MIC表示，上游晶圓產能擴充緩慢，加上手機、車用等旺季效應產能排擠，預估筆電長短料將持續至明年。

而在智慧型手機方面，資策會MIC預估今年全球手機出貨量為13.7億支、年增7.8％，5G為成長主要動能，今年5G手機出貨量為5.5億支，年增率高達129％，滲透率已有40.1％。

MIC也預估，明年全球智慧型手機出貨量14.2億支、年增3.7％，5G手機出貨量可望達到7.6億台，滲透率為53.7％，將首度超越4G手機。

台灣雖然早已不是手機ODM的重鎮，但大廠仍倚重台灣業者的整機組裝服務，MIC預期今年台灣智慧型手機出貨量為3.5億支，台灣手機產業產值成長率預計達2.3％、為2.8兆元。

MIC表示，今年初非蘋品牌備貨積極，不過受到產地疫情、長短料影響，出貨量與備貨量有落差的趨勢將延續至明年，蘋果採購實力堅強、缺料風險相對低，儘管中國業者今年起切入iPhone整機代工，台灣業者仍具技術優勢。

(時報資訊)