四強聯手，鴻海科技集團（2317）找來碩禾（3691）、榮炭（6555），與中鋼（2002）集團旗下的中碳（1723）聯手出擊，加速開發電動車電池負極材料，預計2023年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。

鴻海加速開發電動車電池負極材料，建構台灣電動車電池生態系，隨著相關電池關鍵材料、技術相繼到位，鴻海集團又找來碩禾、榮炭，與中碳聯手，四手相連持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，四方並已簽下材料開發合作備忘錄，由中碳提供高性能電池負極材料介相石墨碳微球，再搭配碩禾矽／矽氧材料技術及榮炭高性價比的人造石墨，合成高性能動力電池負極材料，最終由鴻海導入電動車動力電池製程，占車用電池市場。

未來四家聯盟業者將持續推進材料端的共同開發，提升負極材料能量密度、循環壽命與快充能力，進而提升電動車動力電池性能。

事實上，碩禾、榮炭與鴻海原本就有策略聯盟關係，先前鴻海還分別投資了碩禾與榮炭，碩禾於2009年及2014年投入鋰電池正極材料及負極材料領域，在鋰電池負極材料領域中，屬於先進矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端測試表現突出。

至於新結盟者中碳為全球最大介相石墨碳微球負極生產者，且原料供應與製程均為自有，有助於鴻海未來在電動車動力電池材料供應鏈的建立，可廣泛應用於電動車、電動巴士及儲能設備。

鴻海指出，碳微球具備方便鋰離子快速進出的結構，應用在電動車動力電池上，可展現長循環壽命特性與快充能力。

鴻海旗下鴻華先進科技自產電動巴士E BUS，將於2022年第二季陸續交車，同時進軍海內外電動商用車市場，預計集團首款電動巴士電池將導入該車款，持續壯大鴻海集團電動車生態系。

(時報資訊)

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