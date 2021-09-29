朝向淨零碳排，經濟部次長曾文生28日表示，目前正與半導體產業盤點，製程中可循環的廢棄物有哪些，並正在思考設計新的廢棄物循環模式，並與環保署合作，希望透過鬆綁法規達到廢棄物再利用的目的。

「2021台灣經濟循環周」28日起跑，今年首度納入內政部及工程會，宣示跨部會合作，將聚焦在循環塑膠、循環農業、循環營建、固體再生燃料等四大領域，透過跨部會合作，為2050年淨零碳排找出解方。

曾文生28日出席循環經濟周跨部會聯合記者會會後受訪指出，經濟部正與國際半導體產業協會SEMI合作，盤點製程中可以再循環利用有哪些，希望產業能達到循環經濟。

經濟部官員透露，目前有多項事業廢棄物正在討論重新再利用，像半導體常用的酸類物質，就可透過再利用機構，進行純化等過程，可再製成電子級硫酸，重新回到製程中。

其中，氟化鈣污泥可作為鋼鐵業助融劑使用，更是跨業使用的代表物。

官員也透露，最近廢異丙醇再利用也在討論中，異丙醇是作為溶劑使用在電子業製程中，已有化工業表達意願，現在正在進行測試，希望可以將廢異丙醇純化成電子級的異丙醇，可以再回到生產線上。

曾文生指出，半導體產業對全球都很重要，生產過程中也會用到很多原物料；經濟部現與半導體產業合作，盤點在製程中可循環的有哪些項目，必須在製程外循環的有哪些；如蝕刻需要用到酸，能否回到原來製程，若不能是否可以在其他領域使用。

內政部次長邱昌嶽指出，營造營建產業能收納最多的廢棄物，爐渣、煤灰皆可做建材填方使用。而營建廢棄物占了總廢棄物10％以上，因此內政部努力推動綠建材使用，目前全台已有2萬多種綠建材可選用。

(時報資訊)