Facebook（臉書）28日宣布，將投入5,000萬美元，以延展實境（XR）計畫與研究資金作為起點，資助全球Metaverse（元宇宙）研究機構與計畫夥伴。Facebook表示，將與政府、產業與學者專家合作，一起建立Metaverse平台。

元宇宙可說是科技業近期相當火紅的名詞，如果看過電影《一級玩家》（Ready Player One），大概就能理解其概念。它是一個虛擬的世界，人們可以和身處不同空間的他人一起打造與探索，也可以在其中與朋友交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等。

Facebook表示，Metaverse無法由任何一家公司單獨建立，也無法在一夕打造，許多產品在未來10～15年後才會問世。

接下來，Facebook將會與政府、產業，以及相關的學者專家合作，思考創建Metaverse的挑戰以及機會。而Metaverse的目的，並不一定是為了讓人們花更多時間上網，而是為了讓上網的時間變得更有意義。

例如，各項服務之間具有穩定的互通性將會是Metaverse成功的關鍵，因此不同的公司可以依據各自領域的經驗，共同打造虛擬世界的互動。

此外，Facebook也將於Metaverse創建初期，邀請人權與公民團體參與，確保Metaverse創建於包容共融與賦權的基礎之上。

Facebook宣布，將推出延展實境（XR）計畫與研究資金作為起點，將於二年內投入5,000萬美元的資金，提供外部機構進行相關研究及推廣計畫，希望與業界夥伴、公民團體、政府、非營利組織與教育機構合作，共同決定如何以負責任的方式打造Metaverse。

目前Facebook的初始夥伴從美洲、非洲都有，包括一些協助在職訓練及技術發展的組織、以及利用沉浸式技術突破數位敘事創作界線的創作者，同時也攜手如Women In Immersive Tech等非營利組織，驅動VR、AR、XR在歐洲地區的發展。

(時報資訊)