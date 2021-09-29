央行9月23日舉行第三季監事會議，對於房市信用加碼管制，包括六都及新竹縣、市第2戶購屋貸款不得有寬限期、調降購地貸款最高成數為六成、調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為五成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年，自24日起實施。

房市專家認為，央行這一波的打房措施，對一般家庭想要換屋的族群影響較大，換屋族經常有先買後賣的狀況，為的是希望換屋時能順利銜接，因此在先買入新屋而原屋尚未出售的這段時期，將發生同時持有2戶房屋的狀況，新屋無寬限期可作為周轉緩衝運用，就得同時背負兩份房貸，恐怕被迫取消換屋計畫。

億萬房產集團總經理呂原富指出，政策打房無法阻止剛性需求，從民國100年的奢侈稅上路、隔年的實價登錄到105年房地合一稅1.0版、109年房貸第3戶只能貸5.5成且無寬限，到今年7月的房地合一稅2.0版、9月房貸第2戶無寬限…等，這十年來，桃園的房市依舊持續穩定上漲，截至目前桃園捷運旁的房價每坪也不過才20多萬，主因就是桃園建設不斷、房價親民，可說是發展中最移居的國際城市。

事實上，早在七年前，呂源富開辦億萬富翁訓練機構，並立下目標要幫助一萬名會員投資房地產，躋身億萬富翁行列，就已經透過著作「從零開始賺一億」系列，明確告知桃園市升格後，建設即將大躍進，而伴隨著捷運建設的動工，房價也隨著捷運工程進度穩健上揚，呂原富強調，市政府預計捷運綠線主線將在2026年底完工通車，主線周邊房價都還是2字頭，現在進場，不論是投資或是置產，都具有一定的增值空間。

億萬房產集團擁有超過300位專業團隊，每月定期舉辦多元投資分享會，課程專業且豐富多元，詳情可搜尋億萬房產集團。

(時報資訊)