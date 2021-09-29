競爭激烈的鋁門窗市場中，「品質」與「服務」是維持競爭優勢的不二法則。力霸鋁門窗協力廠商之一的旺進公司，靠著「堅持品質、團隊服務」，成為不少知名建設公司指定獨家配合的氣密窗製造廠。

以成熟的力霸單一窗型享譽市場的旺進公司，加入力霸協力體系逾20幾年，不論產品、售服，乃至公司管理與創新研發，均是業界標竿。旺進股份有限公司總經理劉文勝表示，該公司從設計、開發、生產到保證責任施工，每個環節都有嚴格的品管自主檢查，「因為，高品質產品是業績的後盾，唯有持續供應品質優良與穩定的產品才能獲得客戶的肯定與信賴」。

劉文勝指出，受極端氣候影響，強風豪雨愈趨明顯，鋁窗製造廠必須持續提升鋁窗強度及五金配件的品質，才能克服前述外來係數對鋁窗的影響。國內氣密窗品質已具國際水準，氣密等級愈做愈高，惟一旦五金配件出現瑕疵，產生的風切聲也就更加明顯。該公司為降低因為五金配件瑕疵而產生的品質異常，特別結合塑膠、最頂級的雙層膠條與毛刷條，成功研發「複合式阻風配件」，有效阻絕風切聲，將漏氣量控制在2m3/㎡.hr以下，力霸CRS系列窗型，全數通過中華民國實驗室認證體系（CNLA）驗證。

劉文勝說，以該公司研發的CRS-862頂級隔音氣密窗為例，該產品是目前國內氣密性、水密性最高，強度最佳、隔音性最好的氣密窗，且通過台灣大學與成功大學測試的雙橫拉窗，被廣泛用於超高樓層的室內外牆窗，包括辦公大樓、醫院等特別要求高性能的場所。另該公司主力業務之一的力霸鋁帷幕牆（鋁板牆），可取代傳統水泥牆，使結構的重量負荷減輕數倍，相對降低成本。該產品的鋁板、擠型都經精密加工與設計，可確保氣密、水密、防震等要求，同時鋁料均經特別處理，延長使用年限，是一項同時具有輕量化、工期短、高性能、施工簡單、造型美觀的科技智慧型產品。洽詢電話：（03）490-0981。

(時報資訊)