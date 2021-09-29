疫情衝擊，全球金融科技2020年投資呈現衰退逾三成，但金融業投資金融科技近兩年仍逆勢成長。金管會創新中心執行秘書胡則華28日指出，2020年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為新台幣182.1億元，創下歷年統計新高，較2019年度165.2億元成長10.25％，平均每家業者投入6,050萬元，較2019年的5,524萬元成長9.52％，金融產業預估2021年投入金額為235億元，預計年成長率達29％。

胡則華指出，金融業在負責金融科技相關業務員工數部分，近兩年各業別均呈現增加趨勢，顯示金融業對於金融科技人才的重視持續增加；在金融業者與金融科技業者合作情形部分，「資安、支付、大數據」仍為熱門合作類別，顯示資安持續為數位化過程中最受重視的領域；金融科技專利方面，近兩年申請及通過的件數均呈現增加趨勢，累計已取得之專利件數達2,400件以上。

金管會自2018年起每年請金融總會調查前一年度國內金融業投資金融科技的概況，2021年度持續調查2020年度相關數據，調查對象包括銀行、保險、證券、金管會周邊單位等，共計301家填報。

「金融業者投入金融科技經費」2020年度合計182.1億元，其中銀行業141.6億元最多、證券期貨業11.6億元、保險業26.2億元、周邊單位2.7億元，整體而言相較2019年度165.2億元成長10.25％。

「金融業者與金融科技業者合作」情形：2020年度金融業者與金融科技業者業務合作共111家，其中銀行業34家、證券期貨業44家、保險業27家、周邊單位6家，業務合作類型最多為資安。「金融科技專利」部分，2020年度申請984件，通過817件。

(時報資訊)