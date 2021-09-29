產險業資料顯示，今年透過網路投保的疫苗險、防疫保單達68.76萬件，投保金額1.61億元，占前八月網路投保金額15.08億元的10.68％。產險業者表示，在疫苗險放寬網路投保限制後，預估網路投保疫苗險的件數和金額將持續增加，讓今年產險網路投保目標20億元可順利達標。

產險網路投保因少了海外旅行不便險，讓2020年網路投保件數、金額的成長率大不如前，但今年多了疫苗險及防疫保單上架，讓產險業網路投保情況愈來愈熱，近幾個月網投件數和金額再度恢復2019年之前的高成長率。

產險業統計，產險前八月網路投保金額已逾15.09億元，較去年同期的10.62億元，成長逾40％，因為受疫情影響，國內外旅遊停擺以及產險項目重新歸類等原因，汽車險、傷害險及旅平險的投保金額較去年同期衰退，因此前八月產險網路投保高成長率依然是拜疫苗險、防疫保單熱銷之賜。

據統計，透過網路投保的疫苗險、防疫保單多達68.76萬件，投保金額達1.61億元。產險業者表示，之前受制於法規限制，網路投保年齡須要在20歲以上，即使之前陸續有產險業者將疫苗險投保年齡下降至3歲甚至零歲，但是父母若要幫未成年子女投保 一定要透過業務人員。

金管會針對疫苗險放寬網路投保限制後，業者預估，網路投保疫苗險的件數和金額將持續增加。

至於前八月汽車險網路投保金額是7.22億元，少於去年同期的7.59億元；傷害險及旅平險前八月簽單保費分別是1,517萬元、1,650萬元，同樣比去年同期的2,773萬元、5,609萬元少。至於住宅火災險保障多了颱風洪水保障後，前八月住火險投保件數明顯上升至2萬2千件，比去年同期1萬2千多件成長近八成。

(時報資訊)