產險業今年獲利大成長，據保發中心最新資料統計，產險業前七月累計稅後盈餘已達135億元，較去年同期的88億元成長53％；其中，四大金控旗下產險公司總獲利已達全產險逾一半，獲利最佳仍是富邦產險。

富邦產險自結前七月份賺了近50億元，較去年同期成長30％，富邦產市占率雖只有四分之一，由於該公司今年來核保、投資利潤佳，使得獲利加倍，並占產險總獲利超過三分之一。

國泰產險前七月獲利有15.4億元，年成長率也逾16％。至於華南產、兆豐產等前七月獲利分別6.13億元、3.49億元，分別較去年同期大幅成長75％及246％。四家金控旗下產險總獲利總計74.52億元，已達全產險稅後盈餘134.48億元的55％。

產險業者表示，產險財報要亮眼，需要有三大要件，一是產險公司努力推廣業務，讓簽單保費增；二是天災人禍少，賠款低。其中占產險簽單保費逾半的車險理賠，在今年5～7月民眾減少出門旅遊之下，理賠金額降，使得車險損率下降；第三則是金融市場表現佳，或者投資團隊操作績效好，投資獲利佳。

今年前七月上述三項有利因子同出現，因此大部分產險前七月財報表現都不錯。

國泰產險表示，7月資本市場表現較為波動，正步入除權息旺季，在現金股利收入挹注下，有助維持良好獲利。由於大部份產險業者投資股票相對保守，通常都以高配息股票為主，在現金股息入袋下，產險獲利穩健成長。

(時報資訊)