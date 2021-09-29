隨海外包裹實名制自2020年5月中實施，報關業者冒用人頭情況逐步浮現。財政部關務署28日表示，今年底前將針對高風險貨物、黑名單報關業者實施「預報關」機制，消費者的海外網購包裹若涉及高風險或由黑名單業者處理，消費者須完成實名認證與預報關確認，其包裹才能通關，沒按通關確認，個人包裹將卡關。

關務署表示，海關推動預報關機制將分成三階段，第一階段是今年底針對高風險貨物與黑名單報關業者採預報關機制。第二階段預計為明年開放消費者自選，也就是消費者可自行選擇未來全面採預報關制度，個人可避免個資遭冒用。

若整體試辦成效良好且貨量控制得宜，海關將啟動第三階段，也就是全面導入預報關機制。未來所有海外網購消費者都必須事先按下預報關確認，其海外包裹才能放行進入國內。

目前進口海外包裹若金額超過2千元須課徵關稅、貨物稅及營業稅，且每人半年內若進口六次包裹，則無法適用免稅優惠。

官員指出，不肖報關業者常將超過2千元的「應稅貨物」分拆成數個「免稅貨物」或低報價格，形成高價低報與化整為零亂象，甚至有業者盜用他人個資當申報進口人頭，藉此規避進口稅負。

為有效防堵報關亂象，海關自2020年5月強制施行實名認證機制，如果民眾未透過「EZ WAY易利委」App完成認證或檢附紙本報關文件做實名認證。進口人首次違規將收到「黃牌」警告；第二次將直接收「紅牌」處分，海關將不受理進口包裹要求，除非補足認證或委任書，否則包裹將無法進口。

根據關務署統計，截至今年8月31日，快遞包裹實名認證「EZ WAY」App註冊人數已達350萬人，進口快遞簡易報單採實名認證比率達八成以上，等於目前約八成海外網購民眾皆已完成實名認證措施，有效掌握進口稅基，海關下一步則鎖定報關業者，以預報關機制逐步防堵業者盜用個資行為。

(時報資訊)