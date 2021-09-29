在小米、華為等諸多手機通訊巨頭投入汽車領域的同時，車企吉利集團創辦人李書福卻反向跨足手機製造，28日在武漢成立的星紀時代公司，瞄準高階手機、汽車甚至衛星合作互動的商機。

港股吉利汽車28日早盤後漲幅擴大，最高漲至3.6％，收盤漲2.28％報22.45港元，從27日的三個半月低點21.05港元反彈。

上海證券報報導，李書福創辦的湖北星紀時代科技有限公司，於28日與武漢經濟技術開發區簽署戰略合作協議，定位生產高階智慧手機。李書福在會中表示，跨界打造用戶生態、建構企業護城河是發展趨勢，手機可連結車聯網、衛星，有豐富應用場景，也將實現汽車與手機軟體的緊密互動。

湖北省委書記應勇同日與李書福座談時表示，希望吉利繼續深耕湖北，在新能源車、智慧網聯汽車、智慧終端領域合作。財聯社引述知情人士說法稱，星紀時代預計會在1至2年內，推出首款手機產品，且不排除在手機業務與富士康合作的可能性。

數據機構天眼查資訊顯示，星紀時代成立於26日，大股東李書福持股55％，汽車智慧化公司億咖通科技CEO沈子瑜持股30％、並擔任法定代表人。

值得注意的是，吉利汽車及李書福的經營模式已悄悄轉型，相較此前收購入股Volvo、賓士等知名汽車品牌，現在李書福更著眼未來科技發展與部署，吉利在上周與德國天空交通公司合作，成立合資公司並大買150架飛機，欲在大陸推出飛行計程車服務。

27日，吉利旗下的大陸首個商業衛星工廠—台州星空智聯，第一衛星正式下線，象徵吉利切入衛星領域，讓外界關注吉利在汽車、衛星、手機等領域上的整合。李書福本人也於27日出席烏鎮世界互聯網大會，參與汽車智慧轉型的論壇。

(時報資訊)