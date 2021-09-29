中國恒大債務危機嚴峻，掀起行業性恐慌，殃及整個地產業壟罩在還貸陰霾中，許多金融機構相繼要求部分房企，提前歸還貸款。但民營和國資企業呈現兩樣情，市場分析大陸地產業恐將面臨一波洗牌。

路透引述消息人士指出，恒大危機爆發使金融機構對其他開發商相關貸款的疑慮加劇，近期開始出現銀行以「監管檢查」或「集團檢查」為由，要求部分房企提前歸還貸款，使相關企業的融資壓力更為沉重。

業內人士透露，除了銀行外，信託、險資、AMC（資產管理公司）等各類金融機構皆對房產相關項目戒慎恐懼，「各家機構都在竭力避免成為最後的風險接棒者」。

大陸官方自2020年根據負債率為房地產企業劃定「三道紅線」，並對涉房貸款集中度制定指標上限，導致房地產行業進入2021年後財務不斷暴雷，華夏幸福、泰禾和藍光發展等相繼陷入資金鏈斷裂困局。

另一方面，相比於掙扎求生的民營房企，大陸國資房企在這波衝擊下，受創程度明顯較低。大陸地產新軍新力控股股價在中秋假期間狂瀉近90％，幾乎「一天歸零」。國資背景的保利發展年內雖跌12.2％，近一個月卻上漲逾15％，招商蛇口年內僅跌約2％，近一個月則漲逾20％。

業內人士指出，2021年來民營和國資房企分化，已經非常明顯，部分國資企業沒有融資壓力，頻頻出手拿地或收購商業物業，但以恒大為代表的民營企業處境日益艱難，部分企業的融資管道甚至已完全關閉。

市場分析，當前大陸房地產行業的遊戲規則已完全改變，「高槓桿－高負債」的模式不再行得通，且利潤空間亦被大幅壓縮，一般的企業難以招架，行業恐再面臨一波洗牌。

(時報資訊)