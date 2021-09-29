美國貝爾北方研究公司（Bell Northern Research）27日在具有無線通訊功能的電子設備及其元件領域，提出「337」調查申請，除了摩托羅拉行動、TCT Mobile、TTE Technology等美商以外，聯想集團、TCL電子、步步高電子也被列為被告。

「337」調查是指美國國際貿易委員會（ITC）根據美國「1930年關稅法」第337節相關規定，對不公平的進口行為進行調查，並採取制裁措施的做法。若進口產品侵犯美國有效的智慧財產權，該智慧財產權權利人（無論是美國企業或外國企業）可以向ITC提起「337」調查申請，並要求ITC採取相關救濟措施。

最新被捲入「337」調查案的中國企業，股價並未因此有太大波動。其中，聯想集團港股28日收跌0.58％至8.54港元，TCL電子港股收漲2.07％至3.94港元，步步高電子A股收漲0.58％至人民幣6.91元。

中國貿易救濟信息網28日公告顯示，貝爾北方研究公司向ITC提出「337」申請，主張部分企業對美出口、在美進口及銷售的特定具有無線通訊功能的電子設備及其元件侵犯其專利權。由於被告方涉及中美多家知名企業，此案件發展引發市場關注。

自2021年以來，美國發動多起337調查，多家中國企業牽涉其中。在愛爾蘭公司Sonrai Memory的申請下，ITC於8月31日決定，對特定筆電、桌上型電腦、伺服器、手機、平板及其組件啟動「337」調查，聯想集團也被列為被告。

案件纏身的聯想集團近日展開組織調整。36氪報導，聯想未來將整合現有的IT組織和方案服務業務集團（SSG），聯想集團高級副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恆將擔任整合後新部門負責人。聯想IT團隊關鍵績效指標（KPIs）和職責內容保持不變，原IT部門負責人胡貫中將繼續擔任聯想資訊長。上述調整將於10月1日生效。

(時報資訊)