大陸網路雙巨頭阿里巴巴與騰訊再次放寬對彼此的封鎖，繼騰訊通訊軟體可打開淘寶連結後，阿里28日確認餓了麼等App已開放支援微信支付，雙方流量互通下，外資看好阿里成為大贏家，能有效降低流量獲取成本。

在27日股價觸及新低點141.2港元後，阿里巴巴港股28日大反彈，盤中最高一度漲近8％，收盤漲6.34％報150.9港元。阿里美股28日盤前一度漲逾3％，截至台北時間28日晚間7時45分，盤前漲幅收斂至1.5％。

北京商報28日報導，經測試發現阿里體系App如考拉海購、餓了麼、大麥、書旗小說、優酷等，在支付方式選擇頁面上除了支付寶外，現在亦可選擇以往不支援的微信支付。

報導引述阿里集團相關負責人說法指出，阿里旗下App確實陸續接入微信支付，將繼續與其他平台分享與開放合作。阿里內部人士也表示，淘特、閒魚、盒馬已申請接入微信支付。

多家陸媒測試阿里最熱門的App淘寶，目前則沒有微信支付付款方式，但報導引述淘寶相關負責人說法表示，將分階段來實現接入多種支付方式。

在大陸官方打擊網路產業壟斷的背景之下，阿里與騰訊此前就曾傳出有意握手言和，開放部分服務互通。

大陸主管部門則在9月主動催促網企放棄生態壟斷，工信部9日要求，阿里、騰訊、百度等多家網企在17日前停止網址連結屏蔽等行為，騰訊主要通訊App微信、QQ也開始解除對淘寶、抖音等連結的封鎖。

人行行長易綱緊接著在18日表示，要持續強化網路反壟斷，保障消費者支付選擇權利。21世紀經濟報導指出，騰訊隨後就與銀聯的雲閃付有更多互通合作，美團、拼多多等平台也開放、支援使用包括支付寶等眾多主流支付工具。

里昂證券最新發表的網路行業報告指出，大陸監管機構要求網路平台開放互通的模式，對阿里巴巴有利，阿里App將因此獲得更好的用戶體驗、更低的流量取得成本，也認為商家不會減少廣告投放支出，阿里能確保相關收入。

里昂也表示，從阿里高管得知集團將持續投資未來，投入淘特、社區團購等業務。對整個大陸網路環境層面，里昂看好，這些主要網企平台的監管風險可控，且在邊遠地區城市有電商、醫療、雲端、自駕的業務擴張機會，看好中資網路股的淨利在第四季反彈。

(時報資訊)