中國人民銀行行長易綱最新撰文指出，大陸經濟的潛在增速，仍有望維持在5％～6％的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常的、向上傾斜的趨勢。他並稱，大陸將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間。

人行官網28日公布易綱在「金融研究」上以「中國的利率體系與利率市場化改革」為題的文章。

談及貨幣政策時，易綱指出，央行若長期實施資產購買操作，會產生危害市場功能、財政赤字貨幣化、模糊央行解決市場失靈和貨幣政策立場之間的界限等諸多問題。

易綱表示，大陸將盡可能延長實施正常貨幣政策的時間。若需要實施資產購買操作，應堅持三項原則：一是干預目的在於協助市場恢復正常運轉，而非替代市場；二是干預措施應盡可能走在市場前面，從而快速穩定市場情緒，避免市場失靈進一步惡化；三是應盡可能減少資產購買規模，縮短持續時間，力求資產購買實施力度與市場失靈的程度保持一致。

談到下一步利率市場化的方向，易綱表示，一方面是繼續完善中央銀行政策利率體系。繼續鞏固以公開市場操作利率為短期政策利率和以中期借貸便利（MLF）利率為中期政策利率的中央銀行政策利率體系，理想狀態為市場利率圍繞政策利率為中樞波動，有序實現常設借貸便利（SLF）操作全流程電子化。

另一方面，持續強化培育市場基準利率。優化貸款市場報價利率（LPR）形成機制，對報價行進行考核並實行優勝劣汰，適時公佈LPR歷史報價。拓展回購利率（DR）在金融產品中的運用，進一步鞏固DR的基準性。按市場化原則培育國債收益率曲線。

(時報資訊)