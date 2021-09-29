中美關係近期漸趨和緩，美國金融業巨頭從中扮演雙邊來往的關鍵窗口。據傳華爾街高層桑頓（John Thornton）在美國總統拜登任內已二度秘密訪中，不僅成功為數場中美高層會晤鋪路，更在稍早為期六周的訪中行程間，親赴新疆，直面中美之間的敏感議題。

南華早報引述消息人士透露，高盛前總裁、巴里克黃金公司（Barrick Gold Corp.）董事長桑頓在拜登上任後，即在1月下旬前往中國，他在期間會見與華爾街關係密切的中國國家副主席王岐山，為中美經貿新局預作準備，並與中國國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等多位中方高層會晤。

在中美關係淡漠之際，桑頓此行促成劉鶴於5月底和6月初先後與美國貿易代表戴琪和美國財長葉倫進行通話，宣告中美重啟經貿接觸，也為後續的談判鋪路。

此外，桑頓當時就已向中國預告，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）未來將在氣候領域尋求中美合作空間。

有別於美國前總統川普的做法，拜登試圖讓華爾街高層作為潤滑劑，重啟與中國的經貿溝通管道，美國商界也希望藉此改善中美關係，並重啟「中美金融圓桌會議」，營造更良善的商業環境。

消息指出，桑頓於8月底再度訪中，且將訪問行程拉長至六周，他在北京與中國國務院副總理韓正進行更深入且具體的討論。中方堅持，美國應優先調整對中敵視政策，並針對中國關切事項作出回應，包括孟晚舟引渡案等。

韓正向桑頓表示，反對拜登政府對中國的「兩手操作」，即在維持川普強硬對中政策的同時，又尋求與中國在氣候變遷等議題合作。韓正強調，中國不尋求挑戰或取代美國，中美應重啟合作，但必須建立在互相尊重前提上，意味美國需視中國為平等的夥伴。

氣候方面，桑頓在凱瑞訪中之前，率先預告其將提出減排訴求，且認為凱瑞此行不僅侷限氣候議題，而是代表中美整體關係。韓正對此表示，中國將做好本分，停止對外援建燃煤發電廠，並逐步關閉國內煤電廠。

此外，桑頓在美國官員的多次勸阻下，仍在行程中安排參訪新疆一周。韓正建議，桑頓應該將在新疆的所見所聞告訴美國國會議員。

(時報資訊)