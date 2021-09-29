大陸嚴格執行「能耗雙控」政策波及鋼鐵業。市場28日傳出，大陸鋼鐵巨頭河鋼集團旗下河鋼宣鋼（位於河北省張家口市），為了配合2022年北京冬奧會順利進行，近日將陸續關停全部高爐。
北京冬奧會舉行愈來愈近，北京市、天津市、河北省地區鋼廠可能遭遇嚴格減產、停產要求，涉及範圍約為冬奧會場近1,000公里範圍內的工業企業。
綜合陸媒報導，河鋼宣鋼兩座2,500立方公尺高爐，分別於28日、29日相繼停產，屆時鋼筋產線，以及盤元鋼筋產線將陸續全部停產，單月影響建築鋼材產量約34萬噸。另外，河鋼宣鋼計畫30日關停全部高爐，現有的二條工業線材產線也將全部停產，預計復產時間為2022年6月，單月影響工業線材產量8萬噸。
報導指出，河鋼宣鋼部分產能已向河北省樂亭縣轉移，後續可能發展電爐鋼及其他鋼鐵附屬產業。
另一方面，近日河北省唐山市地區部分鋼廠，開始分時段限電，相關措施將持續到9月30日，限電時間從上午9時至中午1時、下午5時至晚間10時。除了限電，有鋼鐵貿易商表示，唐山市也推出限產措施，目前煉鋼廠產能約限制50％，軋鋼企業多數停產，解除時間待定。針對限電、限產一事，河鋼內部人士表示，預計對公司影響不大。
(時報資訊)