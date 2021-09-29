大陸規模以上工業企業獲利情況 大陸國家統計局28日公布最新統計，8月份規模以上工業企業利潤增速放緩至10.1％，創下近一年新低。上游企業受惠於大宗商品價格上揚，利潤持續攀升，其中8月煤炭企業利潤就較上年同期激增2.41％。市場分析，在上下游企業獲利嚴重分化、商品價格居高不下的背景下，恐影響9月經濟增速進一步走低。

路透報導，統計局資料顯示，8月規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣（下同）6,802.8億元，增速10.1％創下2020年9月以來最低。前8個月利潤總額達56,051.4億元，年增49.5％，2020年和2021年兩年平均增長19.5％。

野村報告點出，8月整體工業利潤增速放緩固然有基數較高的因素，但上下游企業獲利分配呈現嚴重不均，尤其下游行業利潤增速放緩更拖累了整體工業利潤增速。

在大宗商品價格飆漲的背景下，8月煤炭行業利潤增長2.41倍，油氣開採行業利潤增長2.57倍，有色、化工行業利潤分別大增98.9％、66.5％。

反觀下游製造業則是另一番景象：汽車業利潤增速從7月的6.1％降至8月的3.5％，電子產品從35.8％降至30.4％，公共事業則從年增1％降至年減2.9％。

以1～8月來看，行業利潤分化情況更加嚴峻。石油、煤炭及其他燃料加工業利潤增長24.71倍，石油和天然氣開採業增長2.65倍。汽車業增長5.5％，農副食品加工業年減4％，電力、熱力生產供應業年減15.3％。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，數據反映工業企業獲利受到原材料價格漲價影響，同時部分中下游企業短期利潤更受到明顯擠壓。

報導稱，大環境來看，多地散發疫情、大宗商品價格維持高點、國際物流成本偏高、晶片短缺等問題仍在推升企業成本。加上近日大陸多省限電限產將打壓產出，預估未來數月工業利潤增速將進一步走低，並拖累下半年宏觀經濟增長明顯放緩。

野村證券首席中國經濟學家陸挺在報告中指出，接下來尤需關注缺煤缺電對大陸經濟的衝擊。統計局將在30日公布9月份官方製造業採購經理人（PMI）指數，陸挺表示，8月官方製造業PMI為50.1已創下18個月低點，隨著江蘇、浙江和廣東等多個經濟強省先後嚴格限電限產，預估9月官方製造業PMI可能降至47，再創近期新低。

(時報資訊)