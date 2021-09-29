有鑑於加密貨幣市場火熱，資產管理業者推出與加密貨幣資產有關的基金也受到歡迎，但隨著監管機關對加密貨幣的調查日益頻繁，這些基金的合法性也引人質疑，意味投資者想藉由這塊急速增長的市場獲利的同時，也須承擔法律與監管風險。

Grayscale Investments自稱是全球最大數位貨幣資產管理公司，兩個月前推出一檔投資Uniswap、SushiSwap等加密貨幣交易平台連結代幣的基金。根據Grayscale公司資料，必須是年所得逾20萬美元或身價至少100萬美元的投資者，才能購買Grayscale去中心化金融（DeFi）基金股票，且須持有一段時間才能交易。

近日美國證券交易委員會（SEC）正在調查Uniswap背後的新創公司，凸顯此類DeFi基金面臨的風險。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）曾表示，監管人員正在檢視加密貨幣放款與交易平台運作是否違反SEC法規。

先前SEC去年控告瑞波幣（XRP）發行公司Ripple Labs，認定瑞波幣為證券，而該公司未在公開銷售前依法註冊。受此影響，Grayscale今年稍早宣布解除一檔專門投資瑞波幣的基金，並退還現金予投資人。

資產管理公司指出，已針對基金購買的代幣是否為證券進行分析，強調僅挑選他們認為非證券的代幣，同時也告知投資者相關的監管風險。

有鑑於SEC不斷深入調查加密貨幣市場，從Grayscale的瑞波幣經驗反映投資此風險領域的挑戰。詹斯勒9月稍早出席參院銀行委員會時直言，許多加密貨幣是證券，只有少部分不是。

不過SEC曾提到比特幣不是證券，這也讓持有Grayscale比特幣基金具備更多合法性。

Grayscale的比特幣信託與DeFi基金不同，前者管理資產285億美元，可像股票一樣交易，後者規模較小，且聚焦於小眾的投資族群。

(時報資訊)