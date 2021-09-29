谷歌在網搜市場及線上廣告市場壟斷嫌疑越滾越大，澳洲主管機關請求政府制定新法規，加強防堵谷歌阻礙市場競爭。同時，谷歌就歐盟開罰50億美元的反壟斷裁決提起上訴，堅持自家安卓作業系統不但沒有扼殺競爭，反而有益於競爭。

澳洲反壟斷主管機關競爭與消費者委員會（ACCC）28日提出一份長達200頁的報告，內容指控谷歌透過地圖軟體及YouTube等網路服務收集大量用戶資料，並利用這些資料來充實線上廣告業務，讓其他線上廣告業者難以競爭。

該委員會主席西姆斯（Rod Sims）表示：「歐盟與英國都在考慮立法加強監管，我們也希望在未來一年跟上英歐的腳步。」

谷歌在今年初和澳洲政府槓上，當時澳洲政府要求谷歌必須向數位內容供應商付費。谷歌起初不服政府命令，甚至揚言將主要服務撤出澳洲市場，最後終於妥協，與主流數位內容供應商達成付費協議。

但澳洲政府並未善罷甘休。ACCC報告指出，去年澳洲線上廣告點閱數有超過90％都是經由谷歌旗下至少一項網路服務而點擊成功，可見谷歌在線上廣告市場的驚人勢力。

ACCC呼籲澳洲政府制定新法規，要求谷歌說明如何將收集到的用戶資料應用在線上廣告業務。新法規也將限制像谷歌這樣同時經營眾多網路服務的業者，透過其中一個網路服務收集用戶資料，利用資料在旗下另一個網路平台銷售線上廣告。

谷歌強調線上廣告業務在澳洲創造1.5萬個就業機會，每年為澳洲經濟產值貢獻24.5億美元，但西姆斯仍舊預期各國將加強法規監管谷歌線上廣告事業。

除了澳洲之外，谷歌在歐盟的反壟斷官司也看不到盡頭。谷歌先前遭歐盟裁定利用Android作業系統的市場地位，強迫手機製造商預裝谷歌搜尋引擎及Chrome瀏覽器。谷歌因此面臨50億美元鉅額罰款，但選擇上訴，已於近日開庭，但上訴結果至少要數個月後才會揭曉。

(時報資訊)