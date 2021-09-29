全球能源供應緊縮持續推動價格上漲，而這波漲勢已從天然氣蔓延到原油市場，使布蘭特原油期貨價在28日衝破每桶80美元大關，與西德州中級原油期貨價雙雙創下三年新高。

布蘭特原油期貨價在28日盤中突破80美元，最高觸及80.75美元，成為2018年10月以來新高。西德州中級原油期貨價也在28日盤中上漲1.2％至76.36美元。

今年以來各地經濟復甦助長能源需求，歐洲及亞洲各國爭相採購天然氣。另一方面，中國政府加速減碳也使天然氣需求大增，種種因素導致天然氣庫存減少。

瑞士私人銀行寶盛（Julius Baer）經濟學家盧克（Norbert Rucker）表示，部分發電廠在天然氣漲價時會以石油做為替代燃料，導致油價跟著上漲。除了需求爆增之外，8月襲擊美國的颶風艾達也導致墨西哥灣原油產量損失超過3千萬桶，使油價在過去一個月內上漲11％。

由於墨西哥灣產能尚未完全恢復，高盛近日已將今年底預估油價上修10美元至90美元。高盛能源研究部門主管庫法林（Damien Courvalin）表示，颶風艾達及全球天然氣供應短缺將在短期內推動油價續漲。

美國天然氣期貨價在28日盤中上漲6.7％至每百萬英熱單位6.11美元，創下2014年2月以來最高價。歐洲天然氣期貨價也在28日盤中上漲9.4％至每兆瓦時83.70歐元，成為2013年以來最高價。

今年以來歐洲天然氣價格漲幅已經超過三倍。投資機構Marex Spectron研究部門主管斯拉沃夫（Georgi Slavov）認為短期內漲勢仍會持續，因為氣象預測今年11、12月歐洲氣候寒冷，屆時暖器需求將助長天然氣價格。

石油輸出國組織（OPEC）先前為了支撐油價而維持減產協議，但近日已開始逐步增產。盧克表示：「OPEC陸續增產且市場已經趨向泡沫，我們相信明年油價會大幅下滑。」

(時報資訊)