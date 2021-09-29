福特汽車（Ford Motor）與合作夥伴韓國SK Innovation攜手投資114億美元，在美興建一座電動皮卡車組裝廠以及三座電池廠，預計可創造上萬個就業機會，這也是福特創立百年來最大筆生產投資，展現這家美國車廠加速發展電動車的決心。

最新建廠計畫也反映福特新執行長法利（Jim Farley）加速發展電動車的策略，並呼應美國總統拜登提出在美境內建造供應鏈的要求。

福特與SK Innovations透過合資事業BlueOvalSK設立新鋰電池廠。根據規劃，福特在田納西州史坦頓設立藍色橢圓城（Blue Oval City，以福特標誌命名），占地3,600英畝，預計聘僱5,800人。藍色橢圓城將設有一座電池製造廠、電池材料回收設施、零件供應商區域、以及F系列電動卡車的組裝廠。

此外，BlueOvalSK在肯塔基州格倫代爾（Glendale）打造兩座鋰電池廠房，該園區估計僱用5,000人。

福特高層表示，此次投資114億美元中，福特將出資70億美元，並強調這是成立118年以來最大規模的單筆生產投資。

上述新廠預計2025年開始運作，合計創造1.1萬個工作機會，此為福特之前宣布逾300億美元電動車投資計畫的一部分。

BlueOvalSK的三座最新電池廠年產能將可供應100萬輛電動車，約達福特2030年全球電動車產量的一半以上。

福特並指出，該車廠2030年全球銷售車款中有40～50％為電動車，高於先前預估的40％。

法利在去年10月接掌執行長，迄今福特股價已增逾一倍。相較於前任執行長認為車廠自行生產電池沒有優勢，法利上任後改弦易轍，決定與SK Innovation合作打造鋰電池，

對手通用汽車（GM）已斥資46億美元和韓國樂金化學（LG Chem）成立電池生產合資事業，預計2023年啟用。

(時報資訊)