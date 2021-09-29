日前遭批去年炒股獲利的兩名美國聯準會（Fed）官員，卡普蘭（Robert Kaplan）與羅森格倫（Eric Rosengren），27日相繼宣布退休，也帶動Fed應該重新修訂道德規則的聲浪。

　64歲的達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭坦言，自身投資引發爭議，已分散聯準銀行工作的注意力，決定10月8日退休。同樣64歲的波士頓聯準銀行總裁羅森格倫則以身體狀況為由，預計9月30日退休，比原訂時間提早9個月，他還提到自己去年已符合腎臟移植的資格，想改變生活型態以維護健康。

　多數情況下，地區聯準銀行總裁須65歲退休。羅森格倫原訂明年6月退休，而Fed規訂則允許卡普蘭任職至2025年。

　美國12家地區聯準銀行的總裁輪流擔任Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）投票成員，參與制定利率的重要決策。

　由於Fed在2020年展開空前的量化寬鬆措施以挽救經濟，但兩位Fed官員卻在央行積極救市之際頻繁進出股市，立即掀起輿論熱議，並遭點名下台。

　外界批評羅森格倫去年協助擬定貨幣政策，同時進行股市交易以及其他房地產相關投資。至於卡普蘭從2015年開始擔網達拉斯聯準銀行總裁起，就透過股票、股市期貨和利率基金交易，投資規模多達數百萬美元。

　Fed近日強調已啟動相關規訂的審查，主席鮑爾本月稍早也承諾將檢視與修改該央行內部道德規範。

　消息人士透露，兩位Fed官員並未面臨Fed主席施壓，皆是自行決定卸職。

　紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周一表達支持檢視道德規則，「我們必須獲得公眾的信任，也必須維持自身最高道德標準，目前的審視將有助於此」。

　卡普蘭和羅森格倫先前皆表示，所進行的交易都符合央行內部規則，為了避免利益衝突，已承諾在9月底以前出售手中持股。

(時報資訊)

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