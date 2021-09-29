美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）27日表示，正就預防感染新冠肺炎的口服藥展開大規模試驗。

輝瑞的新冠肺炎口服藥「PF-07321332」進入中後期測試階段，研究員讓2,660名18歲以上健康的成年人，與有新冠肺炎症狀的患者同住，目的是測驗口服藥的安全性與效力。

輝瑞新冠口服藥的作用是抑制蛋白酶，以阻礙新冠肺炎病毒複製。受試者除了服用「PF-07321332」外，也會接受低劑量的抗愛滋病藥物利托那韋（Ritonavir）。

依據試驗設計，約有三分之一的受試者服用的是安慰劑，其餘試驗者在5或10天的測試期間，每日服用上述口服藥兩次。

輝瑞表示，新冠口服藥初期試驗顯示藥品有效，而且耐受性良好。

除了上述研究外，輝瑞亦對非住院、有症狀的新冠肺炎成年患者，針對「PF-07321332」展開另一項測試。

新冠肺炎疫情爆發一年多來，全球確診人數已經突破2.3億人，死亡案例超過475萬例。全球科學家與製藥廠無不積極開發對抗新冠病毒的藥物與治療法。

現行的新冠治療藥品都是注射藥物，例如吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的瑞德西韋（Remdesivir），以及Regeneron製藥的新冠病毒抗體藥物。口服藥能讓患者在顯現症狀時就能服用，降低演變成重症的機率。

除輝瑞外，投入新冠口服藥研發的製藥大廠還有美國的默沙東（MSD），以及瑞士藥廠羅氏（Roche）。

默沙東與生技公司Ridgeback Biotherapeutics合作研發的新冠口服藥「Molnupiravir」，近期進入後期試驗階段，測試結果預計在2021年底前出爐。「Molnupiravir」也對非住院的新冠患者進行測驗，以研究是否能降低住院或死亡風險。

(時報資訊)