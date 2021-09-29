法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）周二（28日）宣布，該公司將停止旗下mRNA新冠疫苗的研發工作，原因在於此類型疫苗市場已經飽和。但該公司仍將繼續研發重組蛋白技術的新冠疫苗。

賽諾菲表示，儘管這款mRNA新冠候選疫苗在初步階段試驗取得正面成果，但他們仍決定不執行更大型臨床試驗，也就是需要主管機關批准的第三階段。

賽諾菲疫苗部門主管翠爾夫（Thomas Triomphe）表示，市場上存在多款mRNA新冠疫苗選擇，他們沒道理繼續研發下去。

輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的新冠疫苗便是採用mRNA技術，莫德納（Moderna）同類型疫苗亦是如此。這兩大藥廠迅速研發mRNA新冠疫苗，並於去年冬天取得全球多國緊急使用授權，導致賽諾菲在該領域優勢盡失。

賽諾菲表示，未來將把重點放在運用mRNA技術研發其他傳染病疫苗。該公司旗下mRNA流感疫苗先前已展開初步階段試驗。

賽諾菲也將繼續與英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）合作研發傳統重組蛋白新冠疫苗。該疫苗目前處於第三階段試驗，預計今年稍後可取得臨床數據。

賽諾菲發言人克萊斯曼（Nicolas Kressman）表示：「我們專注於研發重組蛋白新冠疫苗，同時評估它是否適合做為第三劑加強針使用。」

賽諾菲十分看好mRNA技術。早在2018年時，該公司便與生技公司Translate Bio展開合作，試圖運用mRNA技術研發一系列傳染病疫苗。雙方自去年起共同研發mRNA新冠肺炎疫苗，賽諾菲後來更宣布砸下32億美元收購Translate Bio。

翠爾夫表示，賽諾菲希望未來能研發出能保存於冰箱的mRNA疫苗，而非像現在一樣必須存放於極低溫環境。

(時報資訊)