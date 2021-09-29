美國銀行業再次掀起合併潮，2021年銀行業的併購交易規模可望創下2008年全球金融危機爆發以來最高紀錄。

根據Dealogic數據，2021年迄今美國銀行業合併交易金額約超過540億美元，全年可望創下2008年以來最高紀錄。相較之下，2020年同期僅有170億美元。

銀行業合併交易回溫，與2020年大相徑庭。2020年美國經濟受到新冠肺炎疫情衝擊，許多區域與社區銀行將合併計畫束之高閣。目前經濟雖已經較2020年大幅好轉，但貸款需求仍然低迷，且銀行的放款獲利微薄，部分銀行發現難以獨力維持業務運作。

銀行通常會在收購前花上數周、甚至數個月的時間，將潛在對象的放款記錄調查清楚，試圖找出風險性貸款或是其他警訊。然而疫情擾亂該程序，銀行連自家客戶的狀況都難以評估，更別說是對手的客戶。

First Interstate BancSystem執行長萊利（Kevin Riley）表示， 客戶財務狀況的不確定性，讓潛在買家與賣家都不想在2020年進行合併。

不過外界預期的貸款違約潮沒有想像中嚴重，2020年底時，銀行業者開始回復合併洽商。

First Interstate 9月同意收購區域銀行Great Western Bancorp，這起交易可讓前者的資產規模突破320億美元。

2019年是銀行併購交易熱絡的一年，但區域銀行在2021年的合併活動更加活躍。儘管2021年迄今的銀行合併交易數量不如2019年同期，但整體金額高過2019年的水準。

美國合眾銀行（US Bancorp）日前透露有意收購三菱日聯聯合銀行（MUFG Union Bank）的核心零售銀行業務，以強化在美國西岸的能見度。

美國公民金融集團（Citizens Financial Group）7月表示將收購Investors Bancorp，後者2020年暫緩與其他銀行的合併協商。

(時報資訊)