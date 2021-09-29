COVID-19疫情爆發至今未見緩歇，對全球的社會與經濟產生重大影響，減塑政策也跟著變動。在英國原訂去（2020）年4月要實施的一次性塑膠吸管、塑膠攪拌棒、塑膠棉花棒禁令，已因防疫考量，延後6個月實施。美國加州州長也宣布，一次性塑膠袋禁令暫停60天。我國環保署今年5月12日亦宣布，因應疫情暫時開放使用免洗餐具。由此來看，原有的減塑政策已因防疫需求，被迫放寬或延期。

在疫情影響下，民眾大量使用口罩和手套，造成塑膠用量激增。像是醫療級手套主要成份為聚氯乙烯（PVC）塑膠，而醫療級口罩的不織布則是由聚丙烯（PP）、高密度聚乙烯（HDPE）兩種塑膠組合而成。根據2021年歐洲環境署（EEA）公布的《COVID-19使用一次性塑膠對歐洲環境的影響》報告指出，口罩的進口量相較於疫情前，成長一倍以上；手套的進口量則是增加80％。這些一次性口罩、手套容易被隨手丟棄在大自然環境中，裂解成更小的塑膠微粒對土地以及海洋造成污染。同時，大量的口罩與手套，在製造、運輸、廢棄物處理過程中，都會排放更多的二氧化碳。

雖然歐洲整體的塑膠包裝產量，在疫情期間呈現下降趨勢，減少約227,000噸；二氧化碳當量也減少770,000噸。但在一次性塑膠包裝上，因防疫所需，電商和物流產業從2020年3月至9月使用一次性塑膠包裝用量，創下新高，總數達11,400～17,600噸的塑膠包裝。這些增加的一次性塑膠包裝用量，在生產、運輸以及廢棄物處理的過程中，都將對環境和氣候造成影響。

一次性塑膠的種類相當多，例如工業用塑膠膜、保鮮膜、垃圾袋、塑膠袋、塑膠免洗餐具、食品包裝、商品包裝等。這些使用一次就被丟棄的塑膠，也稱為一次性塑膠。

在疫情的影響下，許多餐廳將經營型態改為外帶或外送。可以預見，一次性塑膠包裝用量將會增加。不過，歐盟的報告並沒有分析歐洲餐飲業在疫情期間，使用一次性塑膠包裝真實的數量。

此外，歐盟公布的報告中，仍有相當多的一次性塑膠，如食品包裝、一次性塑膠醫療用品、電子產品的使用量與銷售量等，均缺乏相關統計資料。這也表示，有更多的一次性塑膠，對環境以及氣候造成的影響，無法真實揭露。

借鏡歐盟經驗，臺灣自5月本土疫情爆發以來，民眾在家防疫，大量依賴外食與外送服務，似已無暇兼顧一次性塑膠包裝減量使用的問題。根據環保署的統計資料顯示，今年5月到6月廢塑膠盒、盤的回收量，較去年增加已超過三成（31.5％）。可見臺灣必須正視減塑問題。

塑膠循環再利用，為全球減碳的指導方針，即使因疫情中斷，仍須設法提醒民眾注意。例如應強化一次性塑膠在生產、消費、焚化的相關數據監測，並將這些資料應用在塑膠循環再利用上。再者，研究塑膠替代材質和綠色設計，針對企業、消費者規劃更友善的塑膠回收以及再利用政策，發展醫療器材可重複使用的技術等等。

目前臺灣市面上，已能買到可重複水洗使用的口罩。顯示臺灣的紡織產業，已具有塑膠循環再利用的技術和理念，消費者也願意支持可重複使用的商品。在這樣的立基點上，政府可於防疫安全前提下，積極推動塑膠再利用的相關政策。民眾也應自我節制一次性塑膠的使用，共同在臺灣做到防疫不忘環保減塑。

(時報資訊)