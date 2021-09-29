今年6月30日是德國核能退役法上路十周年。德國環境部長紹爾茲（Svenja Schulze）近日受訪時表示，德國十年前決定逐步淘汰核能發電，全力擁抱綠能，堪稱歷史成就。

德國達成這項歷史成就，除了源於前瞻規畫，大力布建太陽能及風力發電，亦有地利之便。德國位在歐洲地理中心，與九個鄰國接壤，享有歐洲電網的優勢。

德國早在2000年就提出核能退役計畫，但一度遭到總理梅克爾擱置，直到2011年311東日本大震災造成福島核災，才使政府正視核安問題，並在同年通過立法，將廢核期限從2036年提前至2022年。

過去十年來德國服役核電廠已從17座減至6座，最後一批預計2022年底前退役。德國2000～2010年核電占比達20％～25％，到去年，已降至11.4％。

德國去核能、擁抱再生能源的過程歷經許多陣痛，惟因民眾、企業與政壇都有打造綠能大國的共識，並且願意承擔成本，才有今日的成果。

2011年，在經歷第一階段核電廠關閉計畫後，德國開始面臨電力短缺與電費上漲問題。

該國名目電價現為歐洲最高，原因包括相對較高的附加費和稅收，還有推廣再生能源發電而提高的成本。不過，根據調查，仍有超過八成的德國人支持能源轉型，認為轉型有益於經濟。

風力發電在德國能源轉型發揮關鍵作用，迄今共裝設近3萬架的陸域風機及約1,500架離岸風機。據公用事業團體BDEW統計，再生能源占德國電力使用總量比重已由1990年的個位數，一路攀升到2020年的44.6％。

由於德國北部擁有良好風力條件且容易取得的土地幾近用罄，陸域風機裝設遭遇阻力，反觀，離岸風機便沒有這種限制，因此德國聯邦政府計劃將2030年離岸風電裝置容量目標，由15GW提升到20GW（百萬瓩）。

為了鼓勵綠能，聯邦政府祭出多年優惠補貼。以小型太陽能電廠來說，上網電價補貼（feed-in tariffs）為每瓩時50美分。

不過隨著綠能產業發展漸臻成熟，德國政府自今年起將逐步縮減補貼，據估計今年約有6千座風機，足以供210萬戶家庭用電，將失去補貼。另外，得到補貼的18,000座太陽能電廠，合計生產75兆瓩，也會受到影響。

另外，德國政府透過鉅額賠償以加速推進廢核目標，而核電公司也積極配合轉型為綠能公司。

根據統計，每座核電廠的後營運期成本與除役工程花費從5億～10億歐元不等。德國政府近日同意支付近26億歐元給萊茵集團（RWE）等四大電力公司，以補償他們提早關閉核電廠的損失。

RWE過去以核能與燃煤發電為主，但如今已轉型為歐洲最大綠能企業之一。該集團執行長克雷伯（Markus Krebber）更呼籲，政府應加快能源轉型速度，具體方法包括提高潔淨電力目標、擴大再生能源電網與簡化風力發電廠批准流程等。

自1990年代至2000年代初，德國許多年都是淨電力輸入國，尤其是自法國、捷克輸入核電，但之後再生能源上路，便轉為淨電力輸出國。

然而，隨著國內核電占比逐年降低，根據德國監管機構聯邦網絡局（Bundesnetzagentur）統計，去年德國電力進口大幅增加38.8％，電力出口則年減11.6％，去年全年電力出口順差因而急遽縮小46.2％，只剩18.9TWh（百萬兆瓦時）。

一旦2022年核電廠全部除役，並逐漸廢除煤炭發電，德國對於鄰國的依賴將再度加深。

在核電廠全面關閉最終階段來臨前，德國必須確保能源供應無虞並建立緩衝電力，如此才能順利過渡至非核家園。

(時報資訊)