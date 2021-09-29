能夠想像，2021年夏季，熱到必須隨時帶著冰袋消暑的情景嗎？熱到將雞蛋打在室外停車場的汽車引擎蓋上，20分鐘後可以看到半熟煎蛋的畫面嗎？

韓國2021年夏季創下111年的高溫紀錄。酷熱高溫，又有疫情肆虐，供電更是吃緊，韓國產業通商資源部坦承，7月剩餘電力不到8GW，瀕臨發布「能源緊急狀態令」的狀況。只要剩餘電力跌破5.5GW，政府就會下令辦公室、工廠必須關閉冷氣和其他耗電設施等。

在危急狀態下，產業通商資源部決定緊急提前「重啟」還在維修的核電機組，才有驚無險地逃過斷電危機。

「我們還是需要核電」，韓國多數能源專家、企業家都認為，總統文在寅2017年下令核電退場，某種程度促成能源危機，「這幾年太多的核電機組遭到關閉。」

韓國是全球第六大核電國，目前擁有24座在運作的核電廠，韓國也是世上第三個具備自行研發第三代核電技術的國家，更在2008年開始出口核電技術。

核電發展曾是韓國的驕傲，但2011年日本福島發生核災，讓韓國民眾開始害怕核電。而2012年到2015年核電企業部門接連爆出貪瀆事件後，韓國是核電大國的這個事實，成為全民脊背發涼的醜聞。

韓國的醜聞，從來都不是「單線」發展，檢方調查發現這是長達10年的系統性貪瀆事件，共查出2,114份偽造的產品合格證書，品質有問題的零件已流入24座核電廠中的14座。

2016年到2017年，天天有民眾走上街頭，反核幾乎成了全民運動。2017年，反核的文在寅入主青瓦台，立即宣布不延役舊核電廠、不興建新核電廠。他說：「我們將摒棄以核能為中心的能源政策，邁向一個無核時代。」

然而，在文在寅上任短短三個月內，韓國就先後發生三次測試限電及兩次正式限電，讓企業界、小市民都怨聲載道。

更重要的是，韓國還是全球10大污染國之一，空氣品質在經濟合作暨發展組織（OECD）成員中，只贏七個國家，60座、占比40.4％的火力發電廠，是最大元凶。

當眾多研究顯示，為了達到減排目標，核能必不可少，而綠能在2017年占比只有5.2％，無法取代核能，文在寅政府面臨了「是要犧牲人民的肺來發電」，還是「再怎麼討厭核電也得列為選項」的抉擇。最後，文在寅挑選立場中立的350位公民成立「公論化委員會」，連續三個月時間，召開多次專家會議、14次大會後，參與的公民決議「新核電廠」應續建，但也應階段性減核。

經歷缺電、限電、空污，還有夏季高溫，民調顯示，韓國民眾從2017年只有35.5％支持核電，到如今有七成「希望擴大或保持核電」。數據也顯示，在綠能進展落後下，核能占比不降反升，從2019的28.8％，升至2020年的29％。

然而，文在寅政府還是修正了2034年目標，綠能提高為40％，核能降為10％，其他燃煤為15％、天然氣31％。

2021年4月，文在寅更在「全球領袖氣候峰會」上宣布，韓國將停止所有對海外燃煤電廠的投資；並提出《2050碳中和實現戰略》，打算進一步提升綠能至60％，但沒有提到核能比例。這樣的目標，被產學界批為是「虛幻」且對可能的衝擊面沒有具體對策的目標。

面對即將兵臨城下的歐盟碳關稅，包山包海的韓國大企業個個眉頭深鎖嘆道：「虛幻的政策目標，能成為企業的靠山嗎？」文在寅在2022年大選後即將下台，誰會相信一個任期沒剩幾天的政府？

從韓國的故事可知，能源轉型、淨零排碳均可透過科學家的精密計算而執行，然而，科學無法計算複雜的人性與其所造成的影響，韓國的能源轉型，也因此走上挑戰重重的崎嶇之路。

(時報資訊)