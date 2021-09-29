CRIF中華徵信所28日指出，統計全體公發公司研發費用、研發費用比，近五年來持續成長，後者自2016年的2.59％，屆及2020年來到3.04％，2021年上半年上升到3.41％，主因與台商高附加價值產品移回台灣，研發也以台灣為主，估測2021年將創六年來新高。

CRIF中華徵信所總編輯劉任分析，全體公發公司加大投入研發的力道，顯示面對中美貿易戰及COVID-19疫情肆虐下的雙重因素，造成全球產業供應鏈的變動，也是台灣在全球產業供應鏈地位穩固的重要原因，更使得Delta變種病毒擴大下國際品牌商頻頻轉單台灣的關鍵。

但劉任也提醒，公發公司2017年的研發費用較前一年成長9.29％，2020年研發費用比成長率僅成長6.85％，顯示全體公發公司在提升研發費用投入仍有強化空間。

CRIF中華徵信所統計，全體公發公司中的製造業，過去五年的研發費用比，由2016年的2.37％成長到2020年的2.74％，連續低於整體公發公司；而2021年上半年為2.89％，全體公發公司該值則為3.41％，兩者有明顯相差，據分析，主要是部分傳統製造業的研發費用比較低。

CRIF中華徵信所指出，2016～2021年上半年全體公發公司中製造業的研發費用比前十大產業的排名變動性並不太大，不過由時間軸來看，仍然可以看出產業投入研發變化的端倪，容易受到外部環境的影響。

此外，劉任指出，服務業當中的電腦軟體、半導體IC設計業，都是製造業以外研發費用比極高的產業，電腦軟體可高達20％，相較上，不包括IC設計的半導體業2016年至2021上半年的研發費用比在6.56～7.26％。

(時報資訊)