勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所28日發布「創新生態發展、鼓勵企業投資新創」報告，指近五年台灣新創企業獲投資案件數與金額從2016年的189件、4.343億美元，逐步成長到2020年310件、8.735億美元，呈現價量齊揚現象，尤其獲投資金額為倍增態勢。

以近五年統計而言，2017年台灣新創投資共203件、8.225億美元，受中美貿易戰影響，2019年投資金額降至6.896億美元，惟件數達355件新高。而2020年則以投資金額創新高。

新創投資階段可分為七階段，包括初期創業種子輪、已有初步商業模式的天使輪、產品成熟的A輪、加速規模化的B輪、擴展業務或居產業龍頭的C輪、準備IPO的D或E輪、正式進入IPO市場。

種子輪多為創業家及其親友投資，金額多在1萬～10萬美元；天使輪則為國發基金、天使投資人等跟進投資，投資金額多在10萬到100萬美元，這兩輪是最常失敗階段，又稱死亡谷。

但A輪以後，因產品開發成熟或建置完整獲利模式，其商機顯現，新創公司多可順利獲創投（VC）資金，A輪投資金額多為100萬～300萬美元、B輪則為300萬到1千萬美元，C輪以後則為1千萬美元以上。

勤業眾信新創事業服務負責人張鼎聲引用台灣經濟研究院FINDIT新創獲投報告指出，近一年來台灣新創企業表現不俗，如2020年的KKDay（獲投資7,500萬美元）、大數據公司威朋（獲投資4千萬美元）皆達到C輪，另17LIVE也在2020年完成D輪2,650萬美元募資。

此外，今年台灣新創則以沛星互動（Appier）最亮眼，沛星以AI行銷解決方案為招牌產品，且順利於3月底在日本東京證券交易所Mothers創業板正式掛牌IPO，上市前則已獲得紅杉資本、軟銀集團與LINE等投資金額逾1.62億美元。

而新零售軟體雲服務「91APP」則於今年5月底於台灣資本市場掛牌上櫃，也是我國首家掛牌上櫃的軟體服務SaaS公司。

(時報資訊)